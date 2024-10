SentinelOne premiata per le soluzioni MDR

Il mercato della cybersecurity è molto competitivo. Le organizzazioni del settore si prodigano ad offrire agli utenti le soluzioni più potenti e innovative che aiutino a contrastare le minacce cyber e ripristinare i sistemi in caso di attacco.

SentinelOne, organizzazione attiva, a livello globale, nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, è tra le aziende più apprezzate nel settore, tanto da essere stata nominata “Best Managed Detection and Response Service Provider of the Year” ai Future Security Awards 2024. Il premio rappresenta l’ennesimo riconoscimento della leadership di mercato e della crescita di SentinelOne nel settore della protezione degli endpoint.

Assegnati da CPI Media Group, i Future Security Awards premiano i leader della sicurezza informatica aziendale e i provider che offrono soluzioni di protezione all’avanguardia. Il riconoscimento di SentinelOne come miglior provider di servizi Managed Detection and Response dell’anno sottolinea la validità dell’offerta MDR dell’azienda e la sua progressiva diffusione sul mercato.

Nell’agosto del 2024 SentinelOne ha presentato Singularity MDR, un’evoluzione del pluripremiato servizio Vigilance MDR, che offre una protezione end-to-end su misura per l’intero ambiente aziendale con funzionalità potenziate di threat hunting e DFIR gestite. Realizzato sulla piattaforma Singularity alimentata dall’AI, Singularity MDR sfrutta la potenza degli esperti di minacce e dell’intelligence leader del settore di SentinelOne per offrire una protezione di rilevamento e risposta adatta all’ambiente delle odierne minacce.

Le nomine e i riconoscimenti di SentinelOne nel 2024

Le organizzazioni più innovative di tutto il mondo stanno rapidamente adottando la piattaforma Singularity per la qualità superiore della sua architettura e affidabilità e per le sue capacità di fornire una difesa informatica di altissimo livello, garpantendo al contempo la resilienza aziendale. E la soluzione continua a collezionare apprezzamenti. Il mese scorso SentinelOne è stata nominata Leader nel Magic Quadrant 2024 di Gartner per le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP) per il quarto anno consecutivo ed è stata anche inserita nel Forrester’s Managed Detection And Response Services Landscape, Q4 del 2024, riconoscendo l’azienda come provider di rilievo nel mercato. SentinelOne ha poi ottenuto i massimi riconoscimenti agli SC Media Awards 2024, con la Singularity Platform che ha vinto sia come Best Enterprise Solution che come Best Endpoint Security Solution.

Dichiarazioni

“Le nostre soluzioni MDR sono progettate per offrire una protezione completa e su misura contro le attuali minacce in evoluzione, garantendo alle imprese la massima tranquillità in un contesto informatico sempre più complesso”, ha dichiarato Ezzeldin Hussein, Regional Senior Director, Solution Engineering, META di SentinelOne. “La combinazione della nostra piattaforma Singularity alimentata dall’AI con l’esperienza di rilevamento e risposta alle minacce leader del settore ci permette di garantire una protezione efficace su endpoint, identità e workload in cloud, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e per 365 giorni”.