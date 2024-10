SentinelOne si riconferma leader per la protezione degli endpoint

Distinguersi dai competitor in un mercato come quello della cybersecurity è motivo di vanto, ma essere riconosciuta leader per la quarta volta consecutiva è sicuramente un grande onore per SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale. L’azienda comunica di essere stata riconosciuta come Leader nel Magic Quadrant 2024 di Gartner per le piattaforme di protezione degli endpoint (EPP) per il quarto anno consecutivo. Il report arriva mentre la Singularity Platform di SentinelOne, alimentata dall’AI, guadagna rapidamente quote di mercato e consensi da parte dei clienti nel settore della sicurezza degli endpoint e non solo.

Non solo protezione degli endpoint. Gli altri successi di SentinelOne

SentinelOne e la piattaforma Singularity alimentata dall’AI sono da tempo la scelta dei team e dei partner di sicurezza più orientati al futuro. L’azienda, che è il produttore di sicurezza e protezione degli endpoint con il più alto tasso di crescita al mondo, sta registrando risultati positivi su larga scala, proteggendo aziende, enti governativi e service provider di ogni dimensione con le soluzioni di sicurezza più affidabili, integrate e all’avanguardia sul mercato. Il vantaggio in termini di architettura e di notorietà di SentinelOne si è rivelato ancora più cruciale in quanto clienti e partner sono alla ricerca di una protezione leader nel settore della sicurezza, garantendo al contempo la resilienza aziendale.

Tra i recenti successi ci sono:

Un nuovo accordo pluriennale con Lenovo per portare la sicurezza degli endpoint basata sull’AI di SentinelOne su milioni di dispositivi Lenovo in tutto il mondo.

per portare la sicurezza degli endpoint basata sull’AI di SentinelOne su milioni di dispositivi Lenovo in tutto il mondo. Il conseguimento dell’ omologazione FedRAMP High per Singularity Platform e Singularity Data Lake di SentinelOne.

per Singularity Platform e di SentinelOne. L’immissione sul mercato di Singularity MDR e Singularity MDR + DFIR .

e . La disponibilità immediata per macOS 15.

Dichiarazioni

“Riteniamo che il riconoscimento come Leader nel Magic Quadrant di Gartner per l’EPP per il quarto anno consecutivo riaffermi l’impegno di SentinelOne verso l’innovazione e l’eccellenza nella protezione degli endpoint, nonché il valore che offriamo a clienti e partner”, ha dichiarato Ric Smith, Chief Product and Technology Officer di SentinelOne. “Con la rapida evoluzione del quadro delle minacce, SentinelOne continua a definire gli standard di protezione degli endpoint con una sicurezza basata sull’AI e progettata per bloccare gli attacchi più sofisticati di oggi e le nuove minacce di domani”.