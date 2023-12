SentinelOne si aggiudica nuovi premi CRN 2023 come prodotto dell’anno

Ogni anno CRN, brand di The Channel Company, stila un elenco delle tecnologie più innovative utilizzate nel canale IT e, per il terzo anno consecutivo SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, si posiziona ai vertici, vincendo il premio CRN Products of the Year 2023 sia per la cloud security che per la endpoint protection.

“I premi CRN Products of the Year sono tra i riconoscimenti del settore più attesi dal canale IT, in gran parte perché si basano sull’esperienza reale dei fornitori di soluzioni che utilizzano ogni giorno la tecnologia. I fornitori vincitori di quest’anno si presentano sul mercato con una forte attenzione al canale e un comprovato impegno nel raggiungere l’eccellenza dei prodotti che garantisce vantaggi sia ai partner che ai clienti”, ha dichiarato Jennifer Follett, Vice President, U.S. Content and Executive Editor di CRN, The Channel Company.

I vincitori dei premi CRN Products of the Year 2023 presentano offerte innovative che soddisfano le esigenze in continua evoluzione del canale IT e dei rispettivi clienti in 33 categorie di tecnologia. I finalisti sono stati selezionati dal team editoriale di CRN. I Solution Provider, forti di un’esperienza concreta sulle varie soluzioni, hanno poi assegnato un punteggio in base a tre diversi criteri: qualità della tecnologia, ricavi e profitti ed esigenze dei clienti. Il prodotto che ha ricevuto il punteggio complessivo più alto in ogni categoria tecnologica è stato dichiarato vincitore.

SentinelOne si è classificata al primo posto in due categorie: Singularity Cloud Workload Security per la cloud security e Singularity Data Lake per la endpoint protection. L’azienda è risultata vincitrice anche in quattro sottocategorie: Singularity Cloud Workload Security per la tecnologia e le esigenze dei clienti in Cloud Security e Singularity Data Lake per la tecnologia e i ricavi e i profitti nella Endpoint Protection.

“In SentinelOne riteniamo che il nostro successo – e quello dei nostri clienti – dipenda dai nostri partner”, ha sottolineato Bryan Gale, Vice President of Product Marketing di SentinelOne. “Il nostro obiettivo è, da sempre, quello di offrire innovazioni che trasformino la cybersecurity, rendendole facili da utilizzare per i nostri partner e clienti, e siamo orgogliosi di essere stati premiati per i nostri impegni.”