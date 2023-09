Servizi pubblici: trasformarne l’architettura di rete in maniera smart

Nell’ambito di HUAWEI CONNECT 2023 e nel corso dell’evento “Accelerare la trasformazione intelligente dei servizi pubblici per promuovere una società cognitiva”’, Huawei ha presentato il White Paper ”Architecture for Intelligent Transformation of Public Services”, insieme ad alcuni dei pionieri dei servizi pubblici di tutto il mondo che hanno posto l’accento sulle principali tendenze della trasformazione intelligente e i suoi risvolti concreti, nonché sulle modalità per rendere i servizi pubblici più inclusivi e mirati per ogni tipo di esigenza.

La trasformazione digitale e intelligente, che intende porre al centro le persone, è ormai una realtà concreta in un’ampia gamma di settori. Anche i servizi pubblici, in quanto importanti vettori sociali, stanno lavorando con l’obiettivo di accelerare il loro percorso di trasformazione digitale. Durante l’evento, Xia Zun, Presidente, Huawei Global Public Sector, ha sottolineato l’importanza dello sviluppo di un’intelligenza avanzata a supporto dei servizi pubblici: “Essa consente al settore di servire meglio un maggior numero di persone. In una società incentrata sul benessere delle persone, è sempre più richiesto un valore condiviso, oltre a rendersi necessarie una più stretta collaborazione e cooperazione per ricostruire l’infrastruttura digitale e rivitalizzare l’ecosfera digitale, così da accelerare la trasformazione intelligente dei servizi digitali”.

Un’architettura tecnica comune e indicatori di valore incentrati sulle persone sono parte integrante della trasformazione intelligente dei servizi pubblici. Questo White Paper definisce un’architettura intelligente, personalizzata sulla base delle esigenze del settore pubblico in linea con l’architettura Huawei Intelligent, già ampiamente testata dal settore. Il White Paper, inoltre, esplora le direzioni di trasformazione intelligente per guidare l’implementazione di applicazioni innovative in tutti gli scenari possibili. In occasione dell’evento, Hong-Eng Koh, Chief Scientist, Huawei Global Public Sector, ha illustrato questa architettura che si basa su rilevamento, connettività, funzioni di base e piattaforme intelligenti, oltre a modelli IA di grandi dimensioni e applicazioni intelligenti: “Puntiamo a servizi pubblici inclusivi e a una governance intelligente, impegnandoci a ottimizzare l’«umanizzazione» dei servizi pubblici, promuovere la portata della co-creazione, migliorare l’accuratezza della governance, aumentare la velocità di risposta alle emergenze, migliorare la solidità delle infrastrutture e aumentare la densità della consapevolezza situazionale”.

La trasformazione intelligente dei servizi pubblici di Huawei si concentra su sei scenari di alto valore strategico:

· Istruzione: L’intelligenza artificiale viene utilizzata in un’ampia gamma di scenari, tra cui le fasi di preparazione, insegnamento, pratica, esame, valutazione e gestione. Le risorse educative in tutti questi scenari vengono aggregate per implementare l’O&M a ciclo completo e rendere possibile l’evoluzione continua dell’istruzione attraverso un’attività di collaborazione a tutto tondo. L’IA abilita un sistema educativo che non conosce confini e assicura servizi di insegnamento proattivi e smart, trasformando l’istruzione da un’esperienza legata allo stare in classe a un apprendimento continuo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

· Sanità: il modello computazionale di sistemi complessi viene utilizzato per analizzare i meccanismi della vita e delle malattie in modo più realistico. Vengono così fornite applicazioni intelligenti incentrate sul paziente che spaziano dalla diagnosi al trattamento, passando per la riabilitazione e la prevenzione. La trasformazione intelligente ridefinisce le modalità di gestione e di servizio dell’assistenza sanitaria e rende possibile implementare un sistema di servizi efficienti e incentrati sulle persone con un’esperienza utente ottimale.

· Gestione delle emergenze: la trasformazione intelligente che Huawei abilita ha come obiettivo quello di costruire un sistema di difesa della sicurezza pubblica in chiave “prevenzione-formazione-soccorso”, implementando una prevenzione proattiva per ridurre al minimo i rischi e riducendo al contempo pericoli per la persona e per il diritto di proprietà.

· Finanza: la trasformazione intelligente rende più facili da usare i sistemi di servizi finanziari. Le funzioni del sistema integrato di gestione del budget e di gestione finanziaria vengono infatti ottimizzate per promuovere la condivisione dei dati, aggiungendo valore al processo decisionale e migliorandone di conseguenza l’efficienza. In questo contesto, le tecnologie digitali e intelligenti continueranno a guidare l’innovazione e la trasformazione della gestione finanziaria per aumentare ulteriormente il valore dei dati.

· IA per servizi pubblici e governativi (AI4G): la soluzione Huawei AI4G integra connettività, elaborazione, cloud, intelligenza artificiale e applicazioni di settore per fornire servizi informatici potenti in grado di gestire grandi quantità di dati e in continua evoluzione. Consente l’innovazione e la trasformazione dei servizi pubblici, della produzione e del sostentamento delle persone per una migliore governance, economia e quotidianità.

· Digitalizzazione dei servizi pubblici: l’implementazione di un’infrastruttura digitale nazionale composta da un cloud e da una rete sarà fondamentale per sostenere la trasformazione digitale dei servizi pubblici. Collegando infatti servizi pubblici e realtà governative smart in numerose città, questa infrastruttura fornirà servizi innovativi di e-government, istruzione e assistenza sanitaria, sia nelle aree urbane che in quelle rurali più remote. Ciò contribuirà a rendere i servizi pubblici più inclusivi ed equi.