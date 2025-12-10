Snowflake e Anthropic: una partnership da 200 milioni di dollari per portare l’AI agentica alle imprese globali

Snowflake, l’AI Data Cloud company, e Anthropic, un’azienda di ricerca e sicurezza nel campo dell’AI, hanno annunciato oggi una significativa espansione della loro partnership strategica. L’accordo pluriennale, dal valore di 200 milioni di dollari, non solo renderà i modelli Claude di Anthropic disponibili sulla piattaforma Snowflake per oltre 12.600 clienti su tutti e tre i principali cloud, ma definisce anche un’iniziativa congiunta di go-to-market (GTM) globale per la distribuzione di agenti AI nelle più grandi aziende del mondo. Claude è inoltre uno dei modelli alla base di Snowflake Intelligence, l’agente di enterprise AI Snowflake pensato per trasformare la natura del lavoro attraverso un unico agente fidato che stimola la curiosità, incoraggia l’esplorazione e accelera l’innovazione.

Snowflake e Anthropic rinnovano la collaborazione esistente che già vede una significativa quantità di clienti Snowflake elaborare migliaia di miliardi di token Claude ogni mese tramite Snowflake Cortex AI. La nuova fase si focalizza sulla distribuzione di agenti AI all’avanguardia, in grado di gestire analisi multi-step e potenziati dalle capacità di ragionamento avanzate di Claude, e dalla sua abilità di gestire in modo sicuro dati sensibili, all’interno di Snowflake. Questo abilita la comprensione di un vasto contesto di dati finanziari, operativi, dei clienti e altri ancora, mostrando il processo seguito anziché limitarsi a fornire una semplice risposta. Combinando le capacità di ragionamento di Claude con l’ambiente dati e AI governato di Snowflake, in particolare in settori regolamentati come servizi finanziari, sanità e pharma, i clienti possono passare con fiducia dai progetti pilota alla produzione.

Ad esempio, una società di gestione patrimoniale può utilizzare Snowflake Intelligence, potenziato da Claude, per creare un agente che sintetizza il portafoglio investimenti dei clienti con dati di mercato pertinenti e regole di compliance per generare raccomandazioni di portafoglio personalizzate, il tutto all’interno del perimetro sicuro e governato dell’AI Data Cloud Snowflake.

“Snowflake non misura le sue partnership più strategiche solo in termini di scala, ma anche di profondità dell’innovazione e di customer value che è possibile creare insieme”, dichiara Sridhar Ramaswamy, CEO di Snowflake. “Anthropic entra a far parte di un gruppo selezionato di partner con cui abbiamo un allineamento a nove cifre, co-innovazione a livello di prodotto e una comprovata esperienza di esecuzione congiunta per i clienti di tutto il mondo. Insieme, Snowflake e Claude potenziano il modo in cui le aziende implementano un’AI scalabile e sensibile al contesto sui loro dati più critici.”

“Le imprese hanno passato anni a costruire ambienti dati sicuri e affidabili, e ora vogliono un’AI che possa operare all’interno di quegli ambienti senza compromessi”, afferma Dario Amodei, CEO e co-fondatore di Anthropic. “Questa partnership porta Claude direttamente all’interno di Snowflake, che già ospita quei dati. È un passo significativo per rendere l’AI più innovativa veramente utile per le aziende.”

“Sfruttando i modelli Claude di Anthropic in Snowflake Cortex AI, abbiamo trasformato il modo in cui i nostri clienti ottengono tassi di automazione più elevati con i loro Fin AI Agent di supporto. Le nostre interazioni, specialmente con i clienti più grandi ed esigenti, sono olisticamente più efficienti ed efficaci. Possiamo fare cose che prima semplicemente non erano fattibili,” aggiunge Dave Lynch, VP Engineering di Intercom. “Continueremo a individuare ambiti in cui poter costruire sulle solide basi di sicurezza e governance della piattaforma Snowflake per generare impatto per i nostri clienti e ricavi per Intercom.”

Snowflake e Anthropic offrono un’AI pronta per l’impresa

Portando i modelli Claude di Anthropic direttamente sui dati business-critical governati all’interno di Snowflake, i clienti possono accelerare la distribuzione di agenti AI che creano valore reale. I principali vantaggi della partnership includono:

Trasformare i dati in azione: Snowflake Intelligence , potenziato da Claude Sonnet 4.5, è un agente di enterprise intelligence che mette gli insight aziendali a portata di clic di ogni utente. Consente agli utenti business di analizzare, ragionare e ottenere informazioni da tutti i dati dell’organizzazione, strutturati e non, attraverso prompt in linguaggio naturale.

Sbloccare analisi più approfondite con un’AI multimodale: con le Snowflake Cortex AI Functions , gli utenti possono sfruttare i modelli più recenti di Anthropic, incluso Claude Opus 4.5, che Snowflake supporta fin dal primo giorno , per interrogare tutti i tipi di dati — le tradizionali righe e colonne di numeri, ma anche testo, immagini, audio e altro — utilizzando SQL, il linguaggio universale che già conoscono e usano per la gestione dei dati.

Costruire soluzioni personalizzate e multi-agente: Snowflake Cortex Agents consente agli utenti di creare data agent affidabili e pronti per la produzione, e recuperare i loro dati strutturati e non in modo più accurato. I clienti possono potenziare questi agenti con Claude, per garantire precisione, efficienza e governance in ogni fase del flusso di lavoro.

Integrare governance e osservabilità: quando si utilizzano i modelli Anthropic all’interno di Snowflake, Snowflake Horizon Catalog fornisce una governance end-to-end e controlli di responsabilità, in modo che i team possano portare gli agenti AI in produzione con fiducia.

Snowflake utilizza inoltre internamente Claude Code di Anthropic per migliorare la produttività degli sviluppatori e accelerare l’innovazione in tutta la sua organizzazione di ingegneria. I modelli Claude potenziano anche l’assistente AI GTM interno di Snowflake, costruito utilizzando Snowflake Intelligence, che consente ai team commerciali di centralizzare i dati di tutta l’organizzazione, porre domande in linguaggio naturale e trovare informazioni pertinenti che aiutano ad accelerare i cicli di vendita.