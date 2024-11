SoSafe sbarca nel mercato italiano grazie a Chatwin

Il comparto della cybersecurity vede l’ingresso di SoSafe, specialista europeo dello Human Risk Management tramite avanzate soluzioni di cybersecurity awareness, nel mercato italiano grazie a una nuova partnership strategica con Chatwin. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per sostenere la crescita della cultura della sicurezza informatica nelle organizzazioni (Pubbliche e private) italiane e per consolidare l’awareness e la formazione dei professionisti contro le minacce che provengono dall’ecosistema digitale.

SoSafe: una piattaforma innovativa per una cultura della sicurezza evoluta

La piattaforma di SoSafe, progettata per incrementare la resilienza delle aziende alle minacce cyber, si distingue per il suo approccio altamente personalizzato e basato sui principi della scienza comportamentale. Grazie a un mix di programmi formativi coinvolgenti e simulazioni di attacco avanzate, SoSafe offre alle organizzazioni strumenti concreti per trasformare i propri dipendenti in veri e propri “active defensor” contro le minacce online. Ogni modulo formativo è pensato per essere intuitivo, interattivo e persino piacevole, garantendo un apprendimento continuo che si traduce in comportamenti virtuosi nel tempo.

Misurazione e Analisi del Cambiamento Comportamentale

Uno degli aspetti distintivi della piattaforma SoSafe è la sua capacità di fornire una visione dettagliata e continua sull’efficacia del cambiamento comportamentale all’interno delle aziende. Attraverso un’analisi completa e accurata, le organizzazioni possono identificare le proprie vulnerabilità e intervenire in modo mirato, anticipando i rischi e rafforzando la propria strategia di difesa. La soluzione è progettata per essere scalabile e di facile implementazione, consentendo alle aziende di promuovere una cultura della sicurezza diffusa e condivisa a tutti i livelli aziendali.

Partnership strategica tra Sosafe e Chatwin: un nuovo impulso per il mercato italiano

In linea con la propria missione di espansione, SoSafe ha scelto di collaborare con Chatwin, realtà di eccellenza nell’innovazione tecnologica con sede a Milano e San Francisco. Chatwin si distingue per la capacità di supportare aziende tecnologicamente avanzate nel loro percorso di internazionalizzazione e crescita. La partnership si fonda su una sinergia di competenze e visione strategica, con l’obiettivo di aiutare le aziende a integrare tecnologia e innovazione con pratiche di cyber security avanzate.

Una nuova visione per il futuro della cybersecurity in Italia

La partnership tra SoSafe e Chatwin segna un’evoluzione significativa nel panorama della sicurezza informatica italiano. Con l’obiettivo di trasformare il modo in cui le aziende gestiscono “the human risk” in questo contesto. SoSafe e Chatwin aspirano a promuovere una cultura che non sia solo un aspetto tecnico, ma una responsabilità condivisa e radicata nella quotidianità di ogni organizzazione.

Dichiarazioni dei vertici

Niklas Hellemann, CEO di SoSafe, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo accordo e ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare il nostro know-how nel mercato italiano insieme a un partner d’eccellenza come Chatwin. Oggi, costruire una cultura della sicurezza solida è una responsabilità collettiva che richiede un impegno congiunto. Il nostro approccio, modellato su principi comportamentali, risponde perfettamente alle esigenze delle aziende italiane, offrendo soluzioni personalizzate per rendere la sicurezza una priorità condivisa e tangibile”.

Anche Cristiano Garidio, Country Manager di SoSafe in Italia, ha commentato l’ingresso dell’azienda sul mercato italiano: “L’avvio delle nostre attività in Italia rappresenta un capitolo essenziale nella missione di SoSafe di supportare le migliori aziende italiane e internazionali nel potenziare la propria resilienza informatica. Insieme a Chatwin, siamo pronti a lavorare fianco a fianco con tante realtà che hanno voglia di rafforzare la loro sicurezza e sviluppare una community di professionisti più consapevole e preparata a fronteggiare le sfide della moderna cybersecurity”.