Storage a oggetti: quali potenzialità?

Lo storage a oggetti è in rapida evoluzione. Sempre più spesso viene adottato come storage primario per i workload a forte crescita come analytics, AI generativa (GenAI) e sviluppo delle relative applicazioni cloud-native. Dell ObjectScale, lo storage scale-out a oggetti containerizzato ad alte prestazioni di Dell Technologies, aiuta le organizzazioni a innovare più velocemente attraverso un namespace globale, una solida compatibilità con S3, prestazioni elevate e una sicurezza di livello enterprise attiva fin dalla prima accensione.

Dell Technologies porta l’esperienza ObjectScale a un livello superiore presentando le ultime innovazioni software (ObjectScale versione 1.3) sotto forma di soluzione completamente integrata pronta all’uso. La nuova appliance all-flash ObjectScale XF960 è un concentrato di potenza basato su server Dell PowerEdge di ultima generazione che fornisce ai clienti un elevalo livello di flessibilità al di là delle opzioni software-defined già disponibili con ObjectScale.

ObjectScale si presenta come la più potente appliance per storage a oggetti del mondo appositamente creata su Kubernetes1.

La flessibilità è la chiave di tutto quando si parla di ObjectScale. È infatti possibile:

· scalare fino a interi petabyte e oltre

· scegliere tra modelli di acquisto OpEx o CapEx per una semplicità ispirata ai cloud pubblici

· ottimizzare la gestione dei dati con soluzioni ObjectScale software-defined negli ambienti edge · combinare Starburst con ObjectScale per porre le basi di un lakehouse ad alte prestazioni e infinitamente scalabile on-premises e in ambienti multi-cloud.

Oltre alla appliance all-flash, ObjectScale è disponibile anche con una scelta di due varianti software-defined. Con il Software Bundle, si può completare il deployment sull’infrastruttura lasciando a Dell la gestione di ObjectScale e Kubernetes. Con la variante As-an-Application, Dell si occupa della gestione di ObjectScale, del deployment e del funzionamento su Red Hat OpenShift, la principale piattaforma applicativa per cloud ibridi basata su Kubernetes.

“Red Hat OpenShift mette a disposizione una piattaforma più omogenea e affidabile per creare, implementare e gestire applicazioni all’interno di ambienti cloud ibridi. Utilizzando ObjectScale As-an-Application su Red Hat OpenShift, le organizzazioni possono rendere più trasparente il provisioning e la scalabilità di storage a oggetti ad alte prestazioni per una flessibilità ottimizzata”, ha dichiarato Chris Morgan, Senior Director, Hybrid Platforms, Red Hat.

AI, machine learning, analytics e applicazioni cloud-native dipendono spesso da tempi di latenza nell’ordine dei millisecondi. La combinazione tra scala e prestazioni che propone il modello XF960 è esattamente ciò di cui le aziende hanno bisogno per poter addestrare i loro algoritmi con un volume di dati più ampio attraverso i rispettivi cloud on-premises.

Con ObjectScale è possibile ottenere il meglio dell’orchestrazione di Kubernetes e dei microservizi con il supporto di uno dei livelli di compatibilità S3 più alti esistenti sul mercato2. ObjectScale XF960 accelera i cicli di sviluppo grazie alle prestazioni dei server PowerEdge di ultima generazione e alla connettività NVMe full-stack con tempi rapidi di accesso e trasferimento dei dati che arrivano a 4,3GB/sec in lettura e 3,3GB/sec in scrittura per nodo3.

Le eccezionali prestazioni della appliance XF960 si coniugano alle più moderne soluzioni dedicate alla sostenibilità e all’efficienza. Un esempio è offerto dalla tecnologia PowerEdge Smart Cooling, che si avvale di algoritmi termici intelligenti e dell’innovativo chassis Dell SmartFlow per gestire il livello ottimale di raffreddamento dove maggiormente occorre. La nuova appliance vanta anche una densità doppia rispetto a quella della generazione precedente4, opzioni di consumo flessibili per ridurre sprechi ed emissioni, e servizi professionali completi opzionali comprendenti la sanitizzazione e la distruzione dei dati.

“Il nuovo aggiornamento di ObjectScale mostra come Dell Technologies stia mettendo a disposizione degli sviluppatori una moderna tecnologia di storage a oggetti ancora più solida e intuitiva. Le innovazioni della appliance all-flash XF960 li aiutano a raggiungere più rapidamente insight e risultati concreti”, ha commentato Alex Arcilla, Senior Validation Analyst, ESG.

ObjectScale condivide la medesima codebase di Dell ECS ereditandone quindi la comprovata impostazione di affidabilità enterprise. In qualità di primo provider ad aver realizzato un sistema CAS (Content-Addressable Storage) in commercio – Dell Centera – Dell Technologies può vantare oltre vent’anni di leadership nello storage a oggetti. Con ObjectScale è possibile implementare l’approccio Zero Trust di Dell per ottenere sicurezza e protezione dei dati in modo completo e integrato.

Il nuovo aggiornamento software e XF960 introducono nuove funzionalità pensate per andare oltre quanto disponibile con il solo cloud pubblico: rafforzamento delle procedure di auditing e logging con il nuovo logging dei bucket S3 e una migliore replica S3, nonché difesa dalle minacce con la nuova protezione consensus-based e i drive crittografati SED (Self-Encrypting Drive).

Con ObjectScale, si può ottenere un’esperienza praticamente identica a quella di un cloud pubblico potendo disporre di un livello maggiore di controlli operativi, prestazioni e sicurezza fornito da Dell Technologies.

Note

1 Sulla base delle specifiche pubblicamente disponibili confrontate con Dell ObjectScale XF960 in configurazione dual processor Intel da 32 core ciascuno e 256GB di memoria, settembre 2023.

2 Sulla base di un’analisi interna effettuata da Dell Technologies su informazioni di prodotto pubblicamente disponibili, ottobre 2023.

3 Sulla base di un’analisi interna effettuata da Dell Technologies sulla bandwidth massima di ObjectScale XF960 per operazioni di lettura e scrittura di oggetti di grandi dimensioni (200MB), ottobre 2023. I risultati effettivi possono variare.

4 Sulla base di un’analisi effettuata da Dell Technologies confrontando ECS EXF900, ottobre 2023. I risultati effettivi possono variare.