TeamSystem è a HostMilano e TTG Travel Experience

TeamSystem partecipa alle edizioni 2023 di HostMilano e TTG Travel Experience.

HostMilano, che si svolge nel capoluogo lombardo, è la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Un hub internazionale attivo tutto l’anno che mette in contatto i professionisti, monitora costantemente tutte le filiere del comparto e gli stili di consumo. Ma presenta anche approfondimenti su tematiche di attualità, best practices e scenari internazionali.

TTG Travel Experience a Rimini, invece, è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Il tema scelto quest’anno per la sessantesima edizione sarà “The year of UTOPIA”. Da un contesto profondamente trasformato nasce infatti il tempo dell’utopia, che per le imprese coincide con quello in cui emerge la capacità di creare nuove soluzioni di prodotto. Le stesse in grado di rispondere alle urgenze e alle sensibilità di un tempo completamente nuovo.

Gli approfondimenti di TeamSystem a HostMilano e TTG Travel Experience

HostMilano e TTG Travel Experience saranno l’occasione per TeamSystem di parlare dell’importanza della trasformazione digitale per la competitività futura dei settori della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo. Il tutto organizzando speech per approfondire argomenti quali l’ottimizzazione del Food Cost o la gestione avanzata delle attività di ristorazione delle strutture alberghiere. Ma anche per sottolineare i benefici dell’Intelligenza Artificiale al servizio dell’ospitalità o per presentare in anteprima le ultime novità delle soluzioni Horeca di TeamSystem. Questo compresa la nuova soluzione gestionale dedicata al mondo alberghiero ed extra-alberghiero: TS Hospitality.

Grazie a questa nuova soluzione, TeamSystem si caratterizza come l’unica società in grado di offrire un ecosistema di soluzioni integrate per il business, online e offline. Il software gestionale facilita l’operatività quotidiana, gli adempimenti normativi e fiscali, e centralizza le prenotazioni. Il tutto offrendo il pieno controllo di tutti i canali di vendita. Da un’unica piattaforma è infatti possibile gestire le prenotazioni, le tasse di soggiorno e l’invio delle schedine alloggiati. Ma anche i pagamenti e la cassa, fino al sito, per la comunicazione e per le vendite online.

Focus particolari a HostMilano e TTG Travel Experience saranno riservati inoltre all’anticipazione del nuovo Revenue Management System. Dotato di IA quest’ultimo calcola al posto dell’albergatore i prezzi giusti per vendere le camere e incrementare così il fatturato. Si parlerà anche della nuovissima collaborazione con Alexa Smart Properties, per dotare le camere della struttura ricettiva con i dot Alexa integrati all’interno del gestionale TeamSystem. E del tema della domotica, fondamentale per le strutture extra-alberghiere che necessitano di soluzioni di accesso self.