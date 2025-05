Thales è primo fornitore di soluzioni di identificazione digitale

Ogni anno, un documento di identità elettronico su tre nel mondo è prodotto da Thales, questo evidenzia il ruolo chiave dell’Azienda nel proteggere l’identità personale e nell’aiutare i governi e i cittadini ad adottare un documento di identità digitale sicuro. Con la sua Civil Identity Suite, Thales consente l’emissione e la gestione di identità fisiche e digitali, nonché di tutti i mezzi per iscrivere i cittadini e consentire la verifica dell’identità per l’accesso ai servizi, sia di persona sia online.

Thales, leader globale nelle tecnologie avanzate e leader globale nella produzione di documenti d’identità, ha recentemente ottenuto il riconoscimento da Juniper Research (2024) quale 1° fornitore di soluzioni di identificazione digitale. Grazie a un’esperienza e a una scalabilità senza pari, Thales consente ai governi di modernizzare i propri sistemi di identità, in modo che soddisfino le esigenze dei cittadini con fiducia e affidabilità.

Sicurezza per l’intero ciclo con la Civil Identity Suite di Thales

In un momento in cui il furto di identità è una minaccia reale, fornire soluzioni di identità affidabili e facili da usare è più importante che mai. La Civil Identity Suite di Thales integra la sicurezza informatica all’intero ciclo di produzione. Il rilevamento delle minacce in tempo reale, la gestione delle vulnerabilità e la risposta automatizzata agli incidenti proteggono i dati sensibili dei cittadini dagli attacchi informatici. L’autenticazione biometrica basata sull’intelligenza artificiale, con il rilevamento della vitalità del soggetto, rafforza la lotta alle frodi garantendo che solo le persone reali possano accedere ai servizi. Sia le credenziali fisiche sia quelle digitali sono protette con tecnologie a prova di manomissione, garantendo la sicurezza in ogni fase del percorso di identità.

Semplificare l’accesso all’identità per tutti i cittadini del mondo

L’accesso all’identità dovrebbe essere semplice, inclusivo e accessibile. La Civil Identity Suite di Thales offre ai cittadini un’esperienza semplice, consente loro di registrarsi biometricamente in pochi secondi e di utilizzare facilmente la propria identità sia online sia di persona. I cittadini possono archiviare e accedere ai propri documenti di identità in formato digitale, garantendo interazioni sicure con i servizi del settore pubblico e privato. Infatti, Thales consente anche alle banche e agli operatori di telefonia mobile di iscrivere i clienti da remoto attraverso un processo di verifica dell’identità sicuro. Per consentire alle persone di dimostrare la propria identità in modo così semplice, anche dal proprio smartphone, Civil Identity Suite è costruita su un’architettura modulare completamente interoperabile. Consente ai governi di scalare e integrare nuove funzionalità senza problemi, consentendo al contempo alle entità del settore privato di espandere i propri servizi digitali sfruttando un ID affidabile e verificato.

Dichiarazioni

“Nel mondo digitale di oggi, l’identità è più di una semplice credenziale: è la chiave per garantire un accesso senza interruzioni ai servizi essenziali. Thales si impegna a fornire soluzioni di identità affidabili che offrano ai cittadini sicurezza, comodità e controllo sui propri dati personali. Combinando l’identità fisica e digitale con una sicurezza all’avanguardia, aiutiamo i governi a costruire ecosistemi di identità solidi e sostenibili che migliorano la fiducia del pubblico, semplificano i servizi e promuovono l’inclusione digitale”, ha dichiarato Nathalie Gosset, VP Identity & Biometric Solutions di Thales.