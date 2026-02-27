AMD e Nutanix: nuova partnership strategica per l’AI Enterprise aperta

AMD e Nutanix hanno sottoscritto una partnership strategica pluriennale per lo sviluppo congiunto di una piattaforma infrastrutturale di intelligenza artificiale aperta e full-stack, progettata per supportare applicazioni di intelligenza artificiale agentica ovunque. Questo accordo è in linea con l’impegno di entrambe le aziende verso un ecosistema aperto per l’intelligenza artificiale, offrendo ai clienti soluzioni facili da implementare, pronte per la produzione, ad alte prestazioni ed efficienti, ottimizzate per l’intelligenza artificiale agentica, all’edge, all’interno delle aziende e nel cloud.

La partnership allinea l’innovazione del silicio, il software runtime aperto e le tecnologie di orchestrazione del cloud aziendale per l’intelligenza artificiale (IA) per fornire piattaforme di IA agentica scalabili e pronte per la produzione in data center, ambienti ibridi ed edge. Ottimizzando le piattaforme Nutanix Cloud e Nutanix Kubernetes su CPU AMD EPYC™ e GPU AMD Instinct™ e integrando l’ecosistema software AMD ROCm™ e la piattaforma AMD Enterprise AI nelle soluzioni full-stack Nutanix AI, le aziende stanno sviluppando una soluzione aperta per piattaforme di IA agentica che utilizza un’infrastruttura ad alte prestazioni e il supporto di un’ampia gamma di partner OEM.

Come parte dell’accordo, AMD effettuerà un investimento strategico di 150 milioni di dollari in azioni ordinarie Nutanix a un prezzo di acquisto di 36,26 dollari per azione e finanzierà fino a 100 milioni di dollari per Nutanix a supporto di iniziative di ingegneria congiunte e collaborazione di go-to-market per accelerare l’adozione di AMD e della piattaforma di intelligenza artificiale agentica basata su Nutanix ovunque. La finalizzazione dell’investimento azionario è prevista per il secondo trimestre del 2026, subordinatamente alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.

“I clienti aziendali hanno bisogno della libertà di eseguire i modelli e i carichi di lavoro più importanti per il loro business, senza compromessi”, ha affermato Dan McNamara, vicepresidente senior e direttore generale di Compute and Enterprise AI di AMD. “Grazie alla nostra partnership con Nutanix, stiamo realizzando una piattaforma di intelligenza artificiale scalabile e full-stack, basata sull’apertura, progettata per offrire ad aziende e fornitori di servizi la flessibilità necessaria per innovare, estendere e far crescere le implementazioni di intelligenza artificiale in tutte le aziende”.

“La nostra partnership con AMD riflette una visione condivisa per un’infrastruttura di intelligenza artificiale scalabile e pronta per la produzione”, ha affermato Tarkan Maner, Presidente e Chief Commercial Officer di Nutanix. “Insieme, stiamo fornendo piattaforme integrate e full-stack, ottimizzate per applicazioni di inferenza e agentic in ambienti ibridi per aziende e fornitori di servizi”.

Promuovere l’ecosistema aperto per l’intelligenza artificiale aziendale

L’infrastruttura di intelligenza artificiale aziendale sta entrando in una fase in cui i carichi di lavoro di inferenza prevalgono e l’apertura è essenziale per l’innovazione a lungo termine. AMD si impegna a promuovere un ecosistema di intelligenza artificiale basato su standard aperti, framework software interoperabili e ampia scelta architettonica, requisiti essenziali per le aziende.

Si prevede che la prima piattaforma Agentic AI sviluppata congiuntamente da questa partnership arriverà sul mercato a partire dalla fine del 2026, a dimostrazione dell’impegno delle aziende verso una rapida esecuzione e consegna.

Poiché l’inferenza basata sull’intelligenza artificiale sta diventando fondamentale per l’informatica aziendale, l’infrastruttura deve garantire prestazioni, efficienza e semplicità operativa su larga scala. La piattaforma co-ingegnerizzata sarà progettata per fornire un’accelerazione dell’inferenza ad alte prestazioni basata su GPU AMD Instinct e CPU EPYC, elaborazione e orchestrazione ad alta densità di core tramite processori AMD EPYC e gestione unificata del ciclo di vita tramite Nutanix Enterprise AI, consentendo alle aziende di implementare modelli di intelligenza artificiale open source e commerciali senza dipendere da stack di intelligenza artificiale integrati verticalmente.

Insieme, AMD e Nutanix stanno definendo una nuova classe di infrastrutture di intelligenza artificiale aperte, progettate per supportare agenti di intelligenza artificiale aziendali, servizi di inferenza multimodale e applicazioni intelligenti specifiche del settore.