AI: solo il 15% delle aziende ne trasforma la visione in valore

NTT DATA, specialista mondiale nell’intelligenza artificiale, nei servizi tecnologici e di business digitale, ha pubblicato il 2026 Global AI Report: A playbook for AI leaders. Lo studio si basa su una nuova ricerca dell’azienda e racconta come i “leader dell’AI” riescano a distinguersi dalla concorrenza grazie a strategia ed esecuzione.

L’analisi si fonda su un’indagine condotta su 2.567 senior executive in 35 Paesi e 15 settori. Solo il 15% delle organizzazioni partecipanti è stato classificato come “leader dell’AI”, ovvero aziende con strategie chiare, modelli operativi maturi ed esecuzione focalizzata. Questi leader registrano una crescita dei ricavi e margini di profitto significativamente superiori rispetto alle altre realtà.

“La responsabilità dell’AI oggi appartiene ai consigli di amministrazione e richiede un’agenda che coinvolga l’intera organizzazione”, ha dichiarato Yutaka Sasaki, Presidente e CEO di NTT DATA Group. “La nostra ricerca dimostra che un ristretto gruppo di leader sta già utilizzando l’AI per differenziarsi, crescere e reinventare il modo in cui persone e macchine creano valore insieme”.

Strategia

I leader considerano l’AI un motore centrale di crescita e modellano di conseguenza la propria strategia

· Allineamento strategico e velocità: i leader dell’AI vincono allineando strettamente l’AI alla strategia di business e trasformando focus e rapidità in risultati finanziari straordinari.

· Approccio end-to-end focalizzato: i top performer si concentrano su ambiti ad alto valore, in grado di generare un ritorno economico superiore alla media e riprogettano i flussi di lavoro in modo completo, dall’inizio alla fine.

· Effetto volano: questi pionieri attivano un ciclo virtuoso in cui gli investimenti iniziali producono i primi successi, che alimentano nuovi reinvestimenti per sostenere un’ulteriore crescita.

· Reinvenzione del core/Core reinvention: i leader della crescita ricostruiscono le applicazioni core integrando l’AI fin dalle fondamenta, invece di limitarsi a integrazioni superficiali.

Esecuzione

I leader dell’AI si distinguono grazie a basi tecnologiche solide, persone valorizzate, adozione strutturata, governance efficace e partner altamente qualificati

· Sicurezza su scala: costruiscono stack scalabili e sicuri, localizzano o riposizionano le infrastrutture per soluzioni di AI privata e sovrana e investono per eliminare i colli di bottiglia dell’infrastruttura.

· AI expert-first: utilizzano l’AI per amplificare l’impatto dei professionisti più esperti e altamente qualificati, anziché sostituirli.

· Cambiamento che dura nel tempo: affrontano l’adozione come un vero programma di trasformazione aziendale e adottano un change management costruttivo per ridurre le resistenze.

· Governance per la scalabilità: centralizzano la governance dell’AI, formalizzano una supervisione a livello enterprise e affidano a Chief AI Officer (CAIO) dedicati la gestione del rischio e l’allineamento dell’innovazione.

· Crescita trainata dai partner: fanno leva su collaborazioni strategiche esterne e sono aperti a modelli di condivisione dei risultati basati sugli outcome, in grado di accelerare la creazione di valore dell’AI.

“Una volta allineate le strategie di AI e di business, la mossa più efficace è scegliere uno o due ambiti in grado di generare un valore straordinario e ridisegnarli end-to-end con l’AI”, ha dichiarato Abhijit Dubey, CEO e CAIO di NTT DATA. “Sostenere questo approccio mirato e end-to-end con una governance solida, infrastrutture moderne e partner di fiducia è il modo in cui oggi i leader dell’AI stanno trasformando i progetti pilota in profitti e conquistando un vantaggio reale sul mercato”.