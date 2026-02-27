XV Forum Lavoro di Wolters Kluwer: di cosa si è parlato?

Si è tenuto ieri al BPER Forum Monzani di Modena il XV Forum Lavoro, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro.

L’incontro ha offerto un approfondimento e un confronto qualificato sulle principali riforme del mercato del lavoro e sulle novità legislative per il 2026 a beneficio di imprese, professionisti e lavoratori, con focus su incentivi all’occupazione, sicurezza sul lavoro, misure a sostegno delle famiglie e regolamentazione dell’intelligenza artificiale nei contesti lavorativi.

Nel corso del Forum Lavoro, professionisti ed esperti di diritto del lavoro e rappresentanti delle Istituzioni si sono confrontati su:

Le priorità della vigilanza ispettiva nel 2026 e le regole di controllo per le aziende.

e le regole di controllo per le aziende. Gli incentivi e le agevolazioni fiscali e contributive per ridurre il costo del lavoro e sostenere i redditi dei lavoratori.

per ridurre il costo del lavoro e sostenere i redditi dei lavoratori. Le novità del Nuovo Decreto Sicurezza in materia di salute e prevenzione nei luoghi di lavoro.

in materia di salute e prevenzione nei luoghi di lavoro. Misure a supporto delle famiglie, congedi parentali e bonus , e conciliazione vita-lavoro.

, e conciliazione vita-lavoro. La regolamentazione dell’uso dell’intelligenza artificiale nei contesti lavorativi.

Tra i momenti di maggior rilievo, il panel istituzionale che ha visto la partecipazione di Rosario De Luca (Presidente CNCL), Aldo Campo (Consigliere CNODCEC) e Marco Natali (Presidente Confprofessioni) e ha tracciato le priorità della vigilanza ispettiva per il 2026 e illustrato le principali regole operative per le imprese.

Le successive tavole rotonde hanno rappresentato occasioni di confronto strategico su:

25 anni di riforme del lavoro , con gli ex ministri Cesare Damiano, Elsa Fornero, Enrico Giovannini e Maurizio Sacconi, che hanno analizzato l’evoluzione normativa e l’impatto reale per imprese e lavoratori ;

, con gli ex ministri Cesare Damiano, Elsa Fornero, Enrico Giovannini e Maurizio Sacconi, che hanno analizzato ; Equità retributiva e contrattazione collettiva, con Marco Bentivogli, Luisella Fontanella, Cesare Damiano, Andrea Dili, Potito di Nunzio, Arturo Maresca e Soraya Zanella, che hanno discusso le attese sul decreto attuativo della Legge delega 144/2025 e le prospettive di applicazione nelle imprese.

Gli interventi hanno evidenziato come, dopo 25 anni di riforme, sia fondamentale coniugare sicurezza, equità e produttività, sfruttando strumenti legislativi e digitali per guidare professionisti, imprese e lavoratori in un contesto in continua evoluzione.

“Il XV Forum Lavoro si conferma un appuntamento centrale di confronto, formazione e aggiornamento per tutto il mondo del lavoro. Wolters Kluwer da sempre crede nella centralità dell’informazione accurata e tempestiva per professionisti, consulenti del lavoro e HR manager, mettendo a disposizione soluzioni pratiche e concrete per interpretare e applicare una normativa complessa e sempre più articolata. Le novità previste nel 2026 – dagli incentivi all’assunzione alla sicurezza sul lavoro, dagli strumenti per le famiglie alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale – delineano uno scenario ricco di opportunità e responsabilità per imprese e lavoratori. Una corretta lettura delle regole è fondamentale per favorire equità e sicurezza, riducendo al contempo il rischio di contenziosi”, ha sottolineato Giulietta Lemmi, CEO Wolters Kluwer Italia.

“La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un semplice obbligo formale: è un investimento strategico che richiede responsabilità collettiva, formazione continua e una reale integrazione della prevenzione nei modelli organizzativi delle imprese. In questa stessa prospettiva, gli strumenti di conciliazione vita-lavoro vanno letti come una scelta di organizzazione del lavoro che è efficace solo se fondata su regole chiare, sostenibili e uguali per tutti, e accompagnata da servizi pubblici adeguati. Quanto all’intelligenza artificiale, è un’opportunità per rendere più efficienti i processi e valorizzare le competenze, ma richiede governance, criteri trasparenti e il pieno rispetto dell’etica e della centralità della persona”, ha dichiarato Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

“Durante il Forum sono stati affrontati, da un punto di vista strettamente operativo, alcuni temi che caratterizzano il dibattito quotidiano sui problemi del mondo del lavoro. Mi riferisco, ad esempio, alle agevolazioni per le assunzioni di personale, ove il percorso per ottenerle si snoda tra vincoli normativi e interpretazioni burocratiche che ne rallentano gli effetti benefici, alle agevolazioni fiscali per lavori svolti in orari disagiati e giornate festive, alle aliquote fiscali ridotte che tendono a favorire la produttività nelle aziende, alla sicurezza sul lavoro, vera piaga che attanaglia il nostro Paese, con uno sguardo particolare all’edilizia ed al lavoro nero, ai benefit per le donne e le famiglie, all’Intelligenza Artificiale che oltre agli indubbi vantaggi sul piano organizzativo e funzionale per le aziende, presenta aspetti problematici per l’occupazione di lavoratori con specifiche mansioni ed al ruolo della contrattazione collettiva nell’ambito della legge delega n. 144/2025”, ha commentato Eufranio Massi, Direttore di Dottrinalavoro.it

“Questa edizione del Forum Lavoro è anche l’occasione per festeggiare l’anniversario del sito Dottrina per il Lavoro che quest’anno compie 25 anni. Il sito rappresenta da sempre un aggregatore di notizie provenienti da tutti gli enti, le istituzioni, che trattano la materia del lavoro. Una banca dati di leggi, prassi, giurisprudenza e approfondimenti sugli argomenti di maggior interesse. L’obiettivo del Forum, e dello stesso sito, è quello di far conoscere tutte le novità in materia, affinché siano comprese e correttamente applicate”, ha aggiunto Roberto Camera, Curatore di Dottrinalavoro.it

Il Forum Lavoro, a cui hanno aderito anche rappresentanti degli ordini professionali, ha visto inoltre la partecipazione, in qualità di partner che sostengono l’iniziativa, di Fondoprofessioni, Confprofessioni, Cadiprof, Ebipro, Gestione Professionisti di Ebipro, Assosomm, Giotto, FORMart, Paghe On-line di Studio Ziveri, BPER Banca, Staff per il lavoro, Coop Alleanza 3.0, oltre al contributo editoriale di IPSOA e il patrocinio di Fondazione Marco Biagi.

Wolters Kluwer conferma il suo impegno a supporto dei professionisti con One Lavoro Expert AI, la piattaforma digitale che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per garantire aggiornamento normativo, interpretazione e approfondimento su ogni tematica in ambito lavoro.

Uno strumento intelligente per semplificare il lavoro professionale in ambito giuslavoristico e che consente la gestione degli adempimenti e modelli operativi, con risposte complete e affidabili grazie a documentazione d’autore e fonti legislative ufficiali sempre aggiornate.