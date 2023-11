Trend 2024: per Vertiv intelligenza artificiale e sostenibilità in primo piano

Quali saranno i trend 2024 per il mondo dei data center? L’intensa e pressante domanda di funzionalità di intelligenza artificiale (AI) e la pressione per ridurre il consumo energetico, i costi e le emissioni di CO 2 incombono sul settore dei data center nel 2024. La diffusione dell’AI (come previsto da Vertiv due anni fa) e le sfide legate a infrastrutture e sostenibilità insite nell’elaborazione basata sull’AI sono evidenti in tutto il settore e nelle previsioni sui trend 2024 indicate da Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità.

“L’AI e il relativo impatto a cascata sul fabbisogno energetico e sulla densità dei data center sono un tema dominante nel settore”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Individuare i sistemi per aiutare i clienti a sostenere la domanda di AI e a ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO 2 è una sfida significativa che richiede nuove partnership tra i proprietari di data center, i produttori di server e processori e i provider di soluzioni per le infrastrutture”.

Ecco i trend 2024 che, secondo Vertiv, caratterizzeranno l’ecosistema dei data center l’anno prossimo: