Google Workspace: sicurezza assicurata da Stormshield e Evertrust

Le email sono i vettori principali degli attacchi informatici. Basta un clic per mettere a repentaglio la sicurezza del singolo PC, se non di una intera azienda.

Stormshield ed EVERTRUST, due aziende leader in Europa nel settore della sicurezza informatica, annunciano l’integrazione delle loro soluzioni Stormshield Data Security e EVERTRUST Horizon per Google Workspace per abilitare la crittografia della posta elettronica Gmail. Questa integrazione rappresenta una pietra miliare significativa in ambiente Google Workspace, poiché introduce una soluzione di crittografia SaaS completamente automatizzata esterna all’ecosistema di Google, azzerando i vincoli precedenti.

Google Workspace: la crittografia dei dati sensibili si semplifica

Fino ad oggi, attivare la crittografia in Gmail era una sfida in termini di complessità dell’implementazione e di supporto delle funzionalità che richiedono infrastrutture a chiave pubblica (PKI). Per ovviare a questa situazione semplificando l’uso delle chiavi in Google Workspace, ora Stormshield offre un servizio di crittografia SaaS, che consente ai clienti di avvalersi della crittografia dei dati sensibili con il minimo sforzo. La protezione delle informazioni riservate negli scambi di e-mail è fondamentale per garantire la riservatezza e la protezione dei dati. I certificati elettronici rafforzano la sicurezza verificando l’identità del mittente e l’integrità del messaggio.

“Questa collaborazione si traduce in una soluzione completa di crittografia delle e-mail che supera i moderni standard di sicurezza, consentendo alle organizzazioni nostre clienti di comunicare con fiducia, sapendo che i loro dati sono protetti“, afferma Andrea Scattina, Country Manager Italy presso Stormshield. “Negli ambienti cloud, la crittografia lato client è essenziale per migliorare la sicurezza dei dati. Allo stesso modo la crittografia lato client di Gmail (CSE – Client-side encryption) è rilevante per gli utenti di Google Workspace, in quanto crittografa il contenuto delle e-mail nel browser. Nella collaborazione con Stormshield, EVERTRUST è specializzata nell’interfacciamento o nella fornitura di infrastrutture a chiave pubblica (PKI) per stabilire canali di comunicazione sicuri all’interno di Gmail CSE”.

Gestendo efficacemente i certificati S/MIME, EVERTRUST assicura una crittografia e decodifica delle e-mail senza soluzione di continuità, salvaguardando le informazioni sensibili da accessi non autorizzati.

Nuovo servizio di orchestrazione delle chiavi di cifratura SaaS

Il prossimo giugno Stormshield lancerà un servizio SaaS di orchestrazione di chiavi per il collegamento alle PKI, ovvero il servizio di crittografia Stormshield e Google Workspace (CSE). Questa integrazione offre ai clienti di Google Workspace un servizio automatizzato, trasparente e semplificato che non richiede ulteriori azioni da parte degli amministratori.

“Siamo lieti di presentare questa integrazione ai clienti condivisi con Stormshield“, spiega Alexandre Aufrere, CTO di EVERTRUST. “Questa collaborazione tecnica tra le nostre due soluzioni consentirà ai nostri clienti comuni di beneficiare di una sicurezza semplificata e completa: la soluzione ‘Horizon’ di EVERTRUST completa infatti il servizio offrendo una gestione continuativa dell’intero ciclo di vita dei certificati (Certificate Lifecycle Management – CLM)“.

Inoltre, grazie a flussi di lavoro completi e a strumenti di gestione dell’identità delle macchine, EVERTRUST Horizon massimizza l’efficienza, semplificando l’integrazione dei sistemi e l’elaborazione delle richieste sul ciclo di vita, riducendo così al minimo gli interventi manuali e le interruzioni. Assicura quindi una gestione fluida dei certificati tra i vari dispositivi, migliorando le misure di sicurezza dei dati. Horizon consente anche di gestire certificati S/MIME per la crittografia delle e-mail tra i dispositivi e le soluzioni.