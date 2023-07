Una Summer School per cambiare il mondo in meglio

Ben 160 studenti provenienti da 41 Paesi hanno partecipato alla Eastern European Summer School of Machine Learning organizzata dagli scienziati di DeepMind.

L’evento, che ha visto ESET tra gli sponsor, ha dato ai giovani partecipanti l’opportunità di seguire le lezioni erogate da 27 esperti di altissimo livello provenienti da 20 diverse istituzioni e aziende di tutto il mondo. Le sessioni sono state incentrate su temi quali il Deep Learning, Computer Vision, Natural Language Processing. Ma anche etica nel Machine Learning e applicazione del Machine Learning in medicina e robotica.

I maggiori esperti mondiali di AI alla Summer School di DeepMind

Yoshua Bengio, considerato un pioniere nel campo dell’intelligenza artificiale, ha parlato agli studenti di Deep Learning. Tra gli altri relatori spiccano Doina Precup, professore alla McGill University di Montreal e presidente di AI Canada, nonché esperti slovacchi riconosciuti a livello mondiale. Tra loro Michal Valko, Jana Košecká e Peter Richtárik.

“L’intelligenza artificiale è un tema che suscita attenzione non solo negli ambienti professionali, ma anche nella società nel suo complesso. Siamo lieti che Košice sia diventata il fulcro di un dibattito globale su un fenomeno che faciliterà le nostre vite in molti modi. L’elenco dei relatori dimostra che l’Europa centrale e orientale, e in particolare la Slovacchia, dispone di esperti di fama internazionale nel campo dell’IT. È fondamentale che i migliori esperti condividano la loro esperienza con i giovani talenti. La Summer School offre uno spazio per questo scambio e crediamo che contribuirà a formare idee che aiuteranno a cambiare il mondo in meglio”, ha dichiarato Juraj Malcho, CTO di ESET.

Il Machine Learning sale in cattedra in Europa Centrale

L’idea di una Summer School di Machine Learning è stata concepita da tre ricercatori rumeni del laboratorio di intelligenza artificiale DeepMind, di proprietà di Google. La prima scuola estiva è stata co-organizzata da Doina Precup, Razvan Pascanu e Viorica Patraucean e si è tenuta in Romania nel 2018. Ogni anno l’evento viene organizzato in un Paese diverso, in modo che il maggior numero possibile di giovani dell’Europa centrale e orientale possa avere l’opportunità di apprendere dagli esperti. Dopo Romania, Polonia, Ungheria e Lituania, la Summer School è arrivata per la prima volta in Slovacchia.

“Ci concentriamo su un programma di altissima qualità con il coinvolgimento di esperti mondiali e su un processo di selezione. Questo enfatizza il contributo e il potenziale impatto della scuola sul partecipante. Siamo stati onorati quando ESET ci ha contattato con una proposta di partnership per l’evento del 2023. È per noi occasione di conoscere meglio la comunità slovacca dell’intelligenza artificiale e di contribuire a inserire questa nazione nella mappa degli eventi internazionali nel campo dell’IA“, ha dichiarato Viorica Patraucean, una delle organizzatrici della Summer School.

Oltre a ESET, i partner dell’evento di quest’anno sono la piattaforma nazionale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, AI Slovakia e la Technical University di Košice. Il Dipartimento di Cibernetica e Intelligenza Artificiale dell’Università è un partner accademico dell’evento; ha molti anni di esperienza nel settore dell’istruzione e della ricerca ed è stato il primo in Slovacchia a consentire ai suoi studenti di frequentare corsi dedicati all’Intelligenza Artificiale.