Vaultica Data Centers si espande in Spagna: nuovo sito nei dintorni della capitale

Vaultica Data Centers, specialista paneuropeo nei servizi di colocation e interconnessione per le imprese, annuncia l’espansione in Spagna con l’apertura di un nuovo data center nell’area di Madrid. L’iniziativa rientra in un percorso di crescita orientato a sostenere le organizzazioni europee in un’economia sempre più basata su dati, cloud e infrastrutture affidabili.

Con questo progetto, Vaultica intende contribuire, allo sviluppo di uno dei mercati digitali più dinamici d’Europa. Un data center è molto più di un’infrastruttura: è un abilitatore di competitività, un acceleratore per l’innovazione e un presidio di fiducia per aziende e istituzioni che devono proteggere e rendere disponibili i propri dati, ogni giorno, senza interruzioni. In questo senso, l’ingresso di Vaultica in Spagna punta a generare valore anche per il territorio, favorendo nuove opportunità per l’indotto, la crescita di competenze specialistiche e l’attrattività dell’area per aziende tecnologiche e servizi avanzati.

Il sito sorgerà nel comune di Alcalá de Henares, all’interno dell’Industrial Estate “Los Salobrales”, a circa 25 km dalla capitale. La scelta rispecchia l’approccio di Vaultica: sviluppare una rete di campus interconnessi nei principali hub europei, dove la vicinanza ai nodi della connettività e la solidità delle condizioni di sviluppo permettono di realizzare progetti con una visione di lungo periodo.

Il campus sarà integrato in un complesso industriale già esistente. Il progetto è concepito per supportare una potenza installata fino a 12 MWit, alimentata tramite due collegamenti alla rete provenienti da due sottostazioni elettriche indipendenti.

“La nostra missione è connettere e proteggere i dati, garantendo alle organizzazioni infrastrutture sicure e affidabili, continuando a innovare per fare la differenza nel settore”, ha dichiarato Sherif Rizkalla, CEO di Vaultica. “Vaultica è nata con l’ambizione di diventare il punto di riferimento europeo per qualità, affidabilità e innovazione nel settore dei data center, offrendo una combinazione unica di tecnologie all’avanguardia e una forte attenzione alle persone. L’espansione in Spagna rappresenta un passo naturale in questa direzione: vogliamo mettere a disposizione del mercato un’infrastruttura solida e un modo di lavorare che mette al centro fiducia, eccellenza operativa e relazione con i clienti.”

A guidare le attività di realizzazione del nuovo campus sarà Wilbert Velasquez, Vice President Construction di Vaultica (qui in foto), che ha seguito in prima persona anche la fase di acquisizione del sito. Velasquez coordinerà il progetto end-to-end, dalla progettazione alla costruzione, assicurando il rispetto degli standard Vaultica in termini di qualità, sicurezza e affidabilità. Sarà inoltre il principale punto di contatto con le autorità e gli stakeholder istituzionali locali per accompagnare lo sviluppo tecnico e amministrativo dell’iniziativa.

“Un progetto di questo tipo lascia un segno quando riesce a unire visione e concretezza: costruire un’infrastruttura solida, pronta a crescere, e capace di sostenere l’ecosistema digitale del territorio”, ha commentato Wilbert Velasquez, Vice President Construction di Vaultica. “Il nostro obiettivo è realizzare un data center che rispecchi la promessa di Vaultica, mettendo al centro resilienza operativa e qualità esecutiva, in ogni fase del percorso.”

L’apertura nell’area di Madrid rafforza ulteriormente l’impegno di Vaultica nel costruire un ecosistema di interconnessione pan-europeo, capace di accompagnare le organizzazioni nei mercati in cui desiderano operare, con la stessa qualità di servizio e standard operativi.