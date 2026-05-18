Innovaway al SITS di Londra: Intelligent Automation e il futuro del service delivery

Innovaway, azienda italiana specializzata in servizi e soluzioni IT avanzate per imprese e Pubbliche Amministrazioni, ha portato la propria esperienza sul palco del “SITS – Service Desk & IT Support Show”, il principale evento europeo dedicato ai professionisti dell’IT Service Management, che si tenuto a Londra, confermando l’intelligenza artificiale agentica come frontiera strategica per il settore.

Innovaway ha preso parte alla sessione “The Intelligence Revolution: How Agentic AI is Rewriting IT Operations”, organizzata da HCLSoftware – sponsor dell’appuntamento -, condividendo il percorso di trasformazione del proprio modello di service delivery con l’adozione di una soluzione evoluta di AI-powered automation, unita al modello A2I (Augmented Agentic Intelligence).

Nel corso dell’intervento, Innovaway ha anche illustrato i vantaggi della migrazione verso una piattaforma AI-native, capace di centralizzare la gestione di una parte rilevante dei suoi clienti e ridurre le inefficienze e la dispersione operativa.

Al centro della case history, il superamento dell’approccio reattivo “Break-Fix” a favore di un modello “Predict & Prevent” grazie a un framework di governance end-to-end in cui agenti AI e competenze e conoscenze umane operano in sinergia, abilitando velocità, scalabilità ed efficienza senza compromettere il controllo e la qualità dei servizi. Un’evoluzione che testimonia l’attenzione di Innovaway verso l’integrazione dell’AI agentica nei modelli di service delivery, ma mantenendo il valore del fattore umano al centro dell’esperienza di servizio.

“Utilizzare gli agenti AI in un modello di servizio reattivo non ottimizza le Operations e non ne elimina i limiti, anzi li amplifica” ha dichiarato Antonio Burinato, Direttore Generale di Innovaway: “La vera discontinuità nasce solo quando si passa a modello strutturalmente preventivo e pro-attivo, unendo AI-powered Automation e Human Collaboration, generando un’integrazione che abbatte i costi nascosti della frammentazione, accelera la delivery dei servizi e la risoluzione degli incidenti. Un framework operativo che risponde alle esigenze sempre più vincolanti dei clienti e rendere sostenibile la crescita degli MSP”.