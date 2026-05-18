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    Soluzioni di Backup per rivenditori: Object Storage, Proxmox e Veeam con il voucher MIMIT

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    Backup per rivenditori: Object Storage, Proxmox e Veeam con il voucher MIMIT

    Soluzioni di Backup-Object Storage, Proxmox e Veeam con il voucher MIMIT
    Soluzioni di Backup-Object Storage, Proxmox e Veeam con il voucher MIMIT

    Stai cercando nuove opportunità per ampliare la gamma dei tuoi servizi di Backup? Naquadria, azienda piacentina specializzata in data center, cloud e cybersecurity, che offre infrastrutture IT sicure e servizi digitali per le imprese, organizza un webinar per approfondire questa tematica in programma il 28 maggio alle 11:00.

    Nel corso del webinar saranno presentati:

    • Naquadria Object Storage: servizio di archiviazione oggetti in Cloud S3 compatibile, interamente su infrastruttura italiana
    • Proxmox Backup Server: servizio di backup su repository remoto, disponibile sia in modalità shared che in modalità dedicata
    • Veeam Cloud Connect Backup & Replicator: estensione dell’ambiente Veeam on-prem verso repository remoto, con opzioni immutabilità e insider protection

    Tutti i servizi sopra elencati rientrano tra quelli finanziabili tramite il bando voucher Cloud e Cybersecurity del MIMIT, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 € per PMI e liberi professionisti: partecipa al webinar per scoprire come supportare i tuoi clienti nell’accesso al voucher.

    PRENOTA IL TUO POSTO!

    Non hai i requisiti per iscriverti al bando come fornitore? Nessun problema, ti aiutia Naquadria riconoscendoti una marginalità sulla trattativa.

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