Soluzioni di Backup per rivenditori: Object Storage, Proxmox e Veeam con il voucher MIMIT

Stai cercando nuove opportunità per ampliare la gamma dei tuoi servizi di Backup? Naquadria, azienda piacentina specializzata in data center, cloud e cybersecurity, che offre infrastrutture IT sicure e servizi digitali per le imprese, organizza un webinar per approfondire questa tematica in programma il 28 maggio alle 11:00.

Nel corso del webinar saranno presentati:

Naquadria Object Storage : servizio di archiviazione oggetti in Cloud S3 compatibile, interamente su infrastruttura italiana

: servizio di archiviazione oggetti in Cloud S3 compatibile, interamente su infrastruttura italiana Proxmox Backup Server : servizio di backup su repository remoto, disponibile sia in modalità shared che in modalità dedicata

: servizio di backup su repository remoto, disponibile sia in modalità shared che in modalità dedicata Veeam Cloud Connect Backup & Replicator: estensione dell’ambiente Veeam on-prem verso repository remoto, con opzioni immutabilità e insider protection

Tutti i servizi sopra elencati rientrano tra quelli finanziabili tramite il bando voucher Cloud e Cybersecurity del MIMIT, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 € per PMI e liberi professionisti: partecipa al webinar per scoprire come supportare i tuoi clienti nell’accesso al voucher.

Non hai i requisiti per iscriverti al bando come fornitore? Nessun problema, ti aiutia Naquadria riconoscendoti una marginalità sulla trattativa.