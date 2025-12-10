Veeam collabora con ServiceNow per potenziare i processi e i flussi di lavoro per la Data Resilience

Veeam Software ha annunciato la Veeam App for ServiceNow, che consente alle organizzazioni di integrare la gestione e l’automazione delle funzionalità di protezione dei dati della Veeam Data Platform all’interno dei propri workflow ServiceNow. La Veeam App for ServiceNow offre funzionalità di orchestrazione del backup e del ripristino bidirezionali, senza interruzioni e basate su policy, nativamente integrate nella ServiceNow AI Platform, garantendo piena tracciabilità, sincronizzazione dello stato in tempo reale e reportistica di compliance. La soluzione è già disponibile nel ServiceNow Store.

La Veeam App for ServiceNow è progettata per offrire un collegamento fluido, sicuro e intelligente tra l’infrastruttura Veeam delle organizzazioni e i loro workflow di IT Service Management (ITSM). In questo modo gli utenti ServiceNow possono monitorare, orchestrare e automatizzare le attività di protezione dei dati basate su Veeam senza lasciare la ServiceNow AI Platform.

“Nel panorama digitale odierno, tutto dipende dai dati – in particolare i workflow che alimentano le moderne operazioni aziendali”, ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) di Veeam. “Data Resilience significa garantire che tutti i dati dell’organizzazione siano protetti, affinché il business possa proseguire senza interruzioni, indipendentemente dalle circostanze. Unendo le funzionalità di backup sicuro e resilienza di Veeam con l’automazione ITSM di ServiceNow, permettiamo ai clienti di semplificare le operazioni, accelerare il ripristino e prepararsi alle attività di audit in un contesto normativo sempre più complesso.”

La Veeam App for ServiceNow è progettata per le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati, come manifatturiero, sanità, farmaceutico e finanziario, così come per tutte quelle aziende che desiderano:

Potenziare i team con protezione dei dati self-service e automazione

Snellire la continuità operativa con la creazione automatica degli incidenti

Accrescere l’intelligenza organizzativa aziendale arricchendo ServiceNow con i dati Veeam

Raggiungere auditing, reportistica e compliance completi tramite una piattaforma sicura e basata su policy

Implementare operazioni self-service e basate sui ruoli per la gestione dei backup

“Le partnership di successo si basano su una visione condivisa e su un impegno comune nel risolvere le reali sfide aziendali,” ha dichiarato Alix Douglas, Group Vice President, Partner Solutions di ServiceNow. “La Veeam App for ServiceNow offre ai clienti nuovi strumenti potenti per proteggere ulteriormente i dati nei settori altamente regolamentati. Questa collaborazione rappresenta solo l’inizio del percorso per consentire alle organizzazioni di prosperare nell’odierno contesto aziendale dinamico.”

La Veeam App for ServiceNow consente alle organizzazioni di decentralizzare la gestione dei backup, semplificare la risposta agli incidenti e migliorare la visibilità, mantenendo al contempo sicurezza e controllo a livello enterprise: