Vertiv collabora con l’Università di Scienze Applicate della città di Zagabria per avviare un nuovo programma professionale sul design dei data center

Vertiv, specialista mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha collaborato con l’Università di Scienze Applicate di Zagabria (TVZ) per avviare un nuovo programma specialistico in Data Center Design all’interno del Dipartimento di Ingegneria Elettrica. Il programma è pensato per aprire ai partecipanti nuovi percorsi di crescita professionale nel settore dei data center e prepararli a diventare protagonisti del futuro digitale della Croazia (e dell’Europa). È un’iniziativa strategica per promuovere l’istruzione universitaria e rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati nel mercato in espansione delle infrastrutture digitali. Sonno aperte le iscrizioni per il corso iniziato a febbraio.

Il programma Data Center Design mira a fornire ai partecipanti una comprensione approfondita degli aspetti tecnici chiave della progettazione e dell’ottimizzazione dei data center, con particolare attenzione ai sistemi di alimentazione. Attraverso esercitazioni pratiche, l’utilizzo di strumenti software e la risoluzione di problemi ingegneristici reali, i partecipanti possono acquisire le competenze necessarie per progettare, implementare e mantenere sistemi che soddisfano i più elevati standard di efficienza energetica e sicurezza nei settori industriali odierni.

Guidato dal professore ordinario Dr. Stjepan Tvorić, a capo del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, il programma è stato sviluppato in conformità con gli attuali requisiti del settore e le ultime tecnologie utilizzate nelle infrastrutture digitali critiche. Grazie alla stretta collaborazione con Vertiv, il programma offre agli studenti l’accesso diretto a esperti di ingegneria elettrica, infrastrutture di data center e sistemi di alimentazione, tecnologie avanzate e conoscenze pratiche acquisite da progetti reali. Il programma è rivolto a ingegneri elettrici e professionisti del settore elettrico o di settori tecnici correlati che desiderano approfondire le proprie competenze. Il programma pone l’accento sulla competenza tecnica, sulle capacità analitiche e sull’uso dei moderni strumenti di progettazione assistita da computer (CAD) e di ingegneria.

Il dottor Tvorić ha dichiarato: “Siamo felici di aver inaugurato il programma Data Center Design presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, sviluppato in stretta collaborazione con Vertiv, uno dei leader mondiali nel campo delle infrastrutture digitali. Grazie a questa iniziativa, i nostri partecipanti potranno conoscere da vicino i processi industriali reali e le tecnologie più avanzate utilizzate nei moderni data center. Collaborare con Vertiv significa essere coinvolti in dibattiti sulle attuali sfide ingegneristiche, utilizzando esempi di progetti reali e casi di studio, e implementando strumenti e metodi richiesti dall’industria odierna. I partecipanti acquisiranno competenze molto ricercate nel mercato del lavoro, dalla progettazione di sistemi di alimentazione e raffreddamento all’ottimizzazione delle infrastrutture in linea con gli standard attuali. Riteniamo che i programmi basati su conoscenze ed esperienze industriali reali svolgano un ruolo fondamentale nella preparazione della prossima generazione di professionisti che daranno forma al futuro delle infrastrutture elettroniche e informatiche”.

I partecipanti al programma progetteranno impianti elettrici e sistemi di alimentazione utilizzando strumenti CAD e acquisiranno esperienza pratica in materia di installazione e manutenzione. Il programma è interamente finanziato dai voucher per l’istruzione per adulti del Servizio di collocamento croato (HZZ) nell’ambito dell’iniziativa nazionale croata in materia di istruzione, rendendolo accessibile ai candidati idonei che desiderano migliorare le proprie competenze per intraprendere percorsi professionali molto richiesti.

Vedran Brzić, vice president for infrastructure solutions for EMEA di Vertiv, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando: “Vertiv e l’Università di Scienze Applicate di Zagabria hanno instaurato una stretta collaborazione a lungo termine attraverso vari progetti congiunti. Uno dei risultati chiave è il lancio di uno studio di progettazione di data center a Rugvica, che offre agli studenti un’esperienza reale che può essere messa a frutto in questo settore in rapida crescita. Siamo inoltre orgogliosi di assumere ex studenti qualificati della TVZ, anche nel nostro stabilimento di produzione di Rugvica, valorizzando i talenti locali. Inoltre, stiamo assistendo a una forte domanda di professionisti dei data center in tutti i settori e questa iniziativa aiuta gli studenti ad acquisire le competenze necessarie per soddisfare tale domanda”.