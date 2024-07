VERXO garantisce elevati standard di sicurezza con OVHcloud

La migrazione al cloud rende le aziende ancora più esposte ad attacchi informatici evoluti e sofisticati. VERXO, azienda focalizzata sulla progettazione e sulla realizzazione di servizi tecnologici avanzati attraverso infrastrutture IT e OT sicure, che ha intrapreso una collaborazione con OVHcloud, specialista europeo del cloud computing, per un progetto di consolidamento di un’infrastruttura IT all’avanguardia, flessibile, dinamica e modulabile.

Fondata nel 2015 VERXO si posiziona come uno dei principali attori nel settore dell’infrastruttura tecnologica e della sicurezza informatica, forte di professionisti versatili al servizio della trasformazione digitale delle infrastrutture IT dei clienti. Tra le diverse sfide che l’azienda è chiamata ad affrontare quotidianamente rientra anche quella della sicurezza informatica, che assume un ruolo centrale. VERXO si impegna costantemente a proteggere i propri clienti da attacchi informatici, ponendo particolare attenzione ai settori critici come la pubblica amministrazione, il manifatturiero, la chimica e la farmaceutica. Grazie all’utilizzo dell’infrastruttura flessibile e agile di OVHcloud e all’implementazione di soluzioni avanzate di sicurezza informatica, VERXO garantisce elevati standard di affidabilità e una risposta proattiva ai possibili attacchi.

L’ambito in cui operano i diversi clienti, infatti, li espone maggiormente a potenziali attacchi informatici, anche se non sempre tutte le violazioni dei sistemi o, peggio, le sottrazioni di dati vengono alla luce: si pensi che, per quanto riguarda il mese di aprile 2024, solo 260 attacchi/violazioni sono stati dichiarati, ovvero il 10% di quelli che si stima si verifichino effettivamente ogni mese . In questo scenario, accade spesso che questi cyberattacchi non vengano rilevati in tempo dai sistemi di monitoraggio. VERXO si impegna a offrire ai propri clienti una risoluzione rapida ed efficace agli attacchi, grazie anche all’utilizzo di bolle applicative create attraverso l’infrastruttura di OVHcloud. L’implementazione di firewall virtuali personalizzati consente di gestire gli attacchi informatici subiti dalle diverse organizzazioni in modo più rapido ed efficiente.

La collaborazione di VERXO con OVHcloud

VERXO ha trovato in OVHcloud il partner ideale per garantire un’infrastruttura all’avanguardia, caratterizzata da tecnologia avanzata e massima personalizzazione. Sin dall’inizio della collaborazione nel 2015, l’obiettivo primario è stato quello di sviluppare sistemi e servizi su misura per i clienti, e OVHcloud ha offerto l’opportunità di realizzare infrastrutture dinamiche e flessibili, mantenendo costi contenuti e raggiungendo prestazioni elevate. La velocità di connessione tra i datacenter e la limitata latenza ha rappresentato un ulteriore fattore determinante per VERXO nel consolidare la partnership con OVHcloud.

Inizialmente, l’infrastruttura era utilizzata esclusivamente da VERXO per scopi interni; nel corso del tempo, tuttavia, la partnership si è ampliata ed è evoluta in un supporto ai clienti per l’adozione del cloud e la creazione di infrastrutture personalizzate. La storia di VERXO ha visto, da qualche anno a questa parte, una migrazione dal mondo VMware a PROXMOX per rispondere prontamente alle diverse e mutate esigenze dei propri clienti; oggi l’azienda si avvale di 14 server Bare Metal di OVHcloud.

Obiettivi futuri

VERXO mira all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri sistemi, al fine di offrire nuovi servizi ai clienti. Grazie un’infrastruttura agile VERXO può crescere in modo flessibile, mentre l’efficienza dimostrata dall’ecosistema di OVHcloud nel fornire nuovi servizi rappresenta un valore aggiunto di fondamentale importanza per l’azienda.

Dichiarazioni

“Oggi grazie a OVHcloud siamo arrivati ad un’infrastruttura che ci consente di crescere sia verticalmente sia orizzontalmente. In aggiunta, l’ecosistema di OVHcloud ci permette di implementare nuove soluzioni laddove emerga qualunque necessità, ad esempio la richiesta di un nuovo server fisico, che viene gestita in tempi molto brevi, consentendoci di essere molto dinamici e flessibili. Grazie alla nostra infrastruttura scalabile, siamo sempre pronti ad accogliere nuovi clienti”, ha dichiarato Nicolas Pasquarè, System and Security Engineer di Verxo.

“Per noi VERXO rappresenta un partner strategico di grande importanza e la specializzazione dell’azienda nella sicurezza informatica copre un settore di estrema rilevanza. I clienti che sono soggetti ad attacchi informatici quotidiani si affidano a VERXO e alla nostra infrastruttura basata sulle virtualizzazioni di PROXMOX, per ottenere un’adeguata gestione e risposta ai medesimi. Questo è il vero punto di forza, un incontro tra due realtà imprenditoriali differenti che si supportano reciprocamente“, ha dichiarato Dionigi Faccenda, Partner Program Manager Italia di OVHcloud.