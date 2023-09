Webgate400 e Power-b10: la rivoluzione html5 responsive per le applicazioni RPG

La partecipazione è gratuita direttamente dal tuo pc. Riceverai un remind un giorno e un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per registrarti clicca QUI.

Ricorda di salvare l’appuntamento sul tuo calendar.

La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di respingere eventuali richieste di partecipazione non in target o in caso di form non compilati chiaramente.