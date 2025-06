Wimbledon 2025: le partite saranno più coinvolgenti con l’AI di IBM

Sta per tornare uno dei tornei di tennis più famosi al mondo, Wimbledon 2025, che si svolgerà dal 30 giugno al 13 luglio 2025. In questa occasione l’All England Lawn Tennis Club e IBM schierano nuove e migliorate esperienze digitali basate sull’intelligenza artificiale.

A Wimbledon farà il suo debutto “Match Chat”, un assistente AI interattivo in grado di rispondere alle domande dei fan durante le partite di singolo. Anche lo strumento “Likelihood to Win“ è stato arricchito, e offre ai fan una percentuale di vittoria prevista che può cambiare nel corso di ogni partita.

Le soluzioni, che utilizzano i dati delle partite e l’intelligenza artificiale generativa su watsonx, sono le ultime novità promosse dall’All England Club e IBM per fornire agli appassionati di tennis modi innovativi e unici per interagire durante le due settimane del campionato.

“Match Chat” e “Likelihood to Win”: i nuovi protagonisti di Wimbledon

La chat della partita è disponibile sull’app Wimbledon e su wimbledon.com. I fan possono interagire con l’assistente utilizzando o suggerimenti pre-compilati o le proprie domande (ad esempio; “Chi ha convertito più palle break nel match?” o “Chi sta giocando meglio il match?”). Vengono fornite risposte immediate e analisi delle partite, grazie all’AI, che permettono approfondimenti e arricchiscono l’esperienza dei tifosi.

Match Chat è realizzato con watsonx Orchestrate, che include diversi agenti di intelligenza artificiale e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come IBM Granite, che sono stati addestrati con lo stile editoriale di Wimbledon e con il linguaggio del tennis. Sarà disponibile anche dopo le partite in IBM Slamtracker per alcuni abbinamenti di alto profilo.

Lo strumento Likelihood to Win genera proiezioni, grazie a un’analisi completa e basata sull’intelligenza artificiale, delle statistiche dei giocatori, dell’opinione degli esperti e dell’andamento della partita. Lo strumento sfrutta le tecnologie IBM, tra cui Red Hat Openshift, che consente agli sviluppatori di creare, implementare e scalare le applicazioni in modo rapido ed efficiente in più ambienti.

Insieme, queste funzionalità mirano ad aiutare Wimbledon a creare esperienze complementari per coinvolgere ulteriormente i nuovi e gli esistenti fan del tennis a livello globale. Offrono, inoltre, ai tifosi più modi per interagire con tutta l’emozionante azione delle partite di singolare femminile e maschile, proprio mentre si svolgono.

I fan possono accedere a queste e ad altre funzioni tramite l’IBM Slamtracker, disponibile sull’app Wimbledon e su wimbledon.com.

Dichiarazioni

Usama Al-Qassab, Direttore Marketing e Commerciale dell’All England Club, ha dichiarato: “Ci impegniamo a fornire ai fan la migliore esperienza possibile a Wimbledon, sia che interagiscano con noi attraverso la TV, la radio, il digitale o all’interno dello stadio. Le innovazioni che abbiamo introdotto negli ultimi anni, guidate dall’intelligenza artificiale generativa, in collaborazione con IBM, ci consentono di offrire modalità più entusiasmanti di coinvolgimento alle nostre centinaia di milioni di fan in tutto il mondo. Le nuove funzionalità di quest’anno incoraggeranno il pubblico di Wimbledon a immergersi e a partecipare a tutta l’azione della partita come mai prima d’ora”.

Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications di IBM, ha dichiarato: “Soluzioni come Match Chat e Likelihood to Win mostrano come l’intelligenza artificiale su watsonx possa offrire agli appassionati di tennis informazioni avvincenti in tempo reale e il coinvolgimento delle partite che desiderano in questo torneo storico e con i suoi giocatori. La nostra partnership di 35 anni con l’All England Club è un altro esempio di come IBM aiuti i clienti a sbloccare e ottenere un valore duraturo dai loro dati unici utilizzando l’AI”.