XIII Forum One FISCALE: un piccolo riassunto

Si è tenuto online il XIII Forum One FISCALE organizzato da Wolters Kluwer. I temi al centro del dibattito sono stati: la legge delega in materia fiscale, i decreti già approvati in via definitiva e gli schemi dei decreti in esame come l’imminente riforma della fiscalità delle operazioni societarie di carattere straordinario.

“Il XIII Forum One FISCALE si tiene in un momento cruciale e in un contesto normativo in evoluzione con diversi decreti in esame, tra cui l’imminente riforma della fiscalità delle operazioni societarie di carattere straordinario”, ha evidenziato Antonella Loporchio Vice President Product e Marketing della divisione Legal & Regulatory Italia di Wolters Kluwer. “Il Forum One Fiscale è uno dei nostri appuntamenti più attesi e la presenza del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, l’Onorevole Maurizio Leo, e dei maggiori esponenti del mondo aziendale ed accademico lo confermano”.

Condividiamo di seguito alcuni dei momenti più salienti.

XIII Forum One FISCALE: gli interventi dei partecipanti

Nell’ambito del tavolo istituzionale di apertura, a cui ha preso parte il Colonnello Marco Thione, Capo Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza è intervenuto anche il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, anticipando che nel Consiglio dei ministri di oggi si sarebbe parlato anche del prossimo provvedimento di rivisitazione delle disposizioni in materia doganale e ribadendo che uno dei prossimi passi è “portare in Consiglio dei ministri il testo unico delle Dogane, rendendolo coerente con le regole che abbiamo sul versante eurounitario”.

Sono seguiti due tavoli tecnici incentrati sulla riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie e i decreti attuativi sui nuovi accertamenti e i principali istituti per prevenirli.

Gianfranco Ferranti, Direttore scientifico delle riviste “Corriere Tributario” e “il fisco”, Docente della Scuola nazionale dell’amministrazione è intervenuto al XIII Forum One FISCALE in merito all’utilizzo e la circolazione delle perdite nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria. Ha evidenziato l’importanza del riconoscimento ai fini fiscali della natura del gruppo societario quale unico soggetto economico all’interno del quale la detta circolazione delle perdite sarà considerata legittima ai fini fiscali, a condizione che le stesse siano state realizzate quando la società già faceva parte del gruppo così come l’altra società che partecipa all’operazione.

Le nuove regole sull’accertamento tributario sono state al centro dell’intervento di Antonio Tomassini, Membro del Professional Board One FISCALE, che – facendo distinzione tra gli atti a cui “non si applica” e quelli a cui “si applica” il contraddittorio – ha sottolineato quanto siano complicate e diano origine a un coacervo di diversi termini applicabili alle differenti fattispecie “anche se lo scopo di ogni riforma è quello di semplificare l’esistente”.

Cosa è One FISCALE

