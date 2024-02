XIII Forum ONE LAVORO di Wolters Kluwer 27 febbraio

Appuntamento il 27 febbraio con il 13° Forum One Lavoro “Il lavoro che cambia: novità 2024”, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, dalle ore 09:30 alle ore 16:30 a Modena, presso il BPER Forum Monzani, e in live streaming (A QUESTO LINK è possibile trovare il programma completo).

Con la presenza dei massimi esperti del diritto del lavoro tra cui Eufranio Massi e Roberto Camera, rispettivamente Direttore e Curatore di Dottrinalavoro.it, il nuovo evento di Wolters Kluwer ha l’obiettivo di fornire un quadro completo di tutte le novità in materia e della loro corretta applicazione.

Dopo l’introduzione di Giulietta Lemmi, Ceo di Wolters Kluwer Italia, spazio agli interventi di approfondimento moderati dal Professor Francesco Basenghi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Marco Biagi, e dal Presidente di Nexumstp Paolo Stern. Si parlerà delle nuove agevolazioni contributive e fiscali per i datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori, di esoneri contributivi per i lavoratori dipendenti, di welfare per aiutare i lavoratori e le loro famiglie e di gestione dei rapporti di lavoro anche da un punto di vista di correttezza e sicurezza.

Nel pomeriggio seguirà la tavola rotonda “Parità di genere – valore per l’impresa”: un dialogo con Cesare Damiano, ex Ministro del lavoro, sindacalisti e associazioni datoriali per capire quali possono essere i passi che le parti sociali devono intraprendere affinché si raggiunga una parità, opportunità per la crescita economica e lo sviluppo sociale del nostro Paese.

Il Forum è realizzato con il supporto di One Lavoro di Wolters Kluwer, Fondoprofessioni, Confprofessioni, Cadiprof, Ebipro, Gestione Professionisti di Ebipro, BDO Italia, Fiabilis Consulting Group, GPN Labour Legal Solutions, WI Legal, FORMart, Paghe On-line di Studio Ziveri, BPER Banca; il contributo editoriale di IPSOA e il patrocinio di Fondazione Marco Biagi.