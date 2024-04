Ericsson: supply chain più efficiente con il software SAP

SAP ha annunciato che Ericsson, player mondiale nel 5G e nelle tecnologie e nei servizi di comunicazione, ha scelto la soluzione SAP Integrated Business Planning for Supply Chain (SAP IBP) con l’obiettivo di incrementare l’efficienza operativa della sua rete di supply chain a livello globale.

Le esigenze di Ericsson e la soluzione di SAP

Sostenendo reti con oltre 2,5 miliardi di abbonati in più di 180 Paesi e con il 40% del traffico mobile mondiale al di fuori della Cina trasportato sulle sue reti, l’azienda aveva bisogno di una base tecnologica che fornisse un unico punto di riferimento per l’intero processo di pianificazione e logistica.

La soluzione SAP IBP basata sul cloud, integra le funzionalità di business planning in diverse aree di un’organizzazione, migliora la capacità delle aziende di anticipare i rischi della supply chain e offre soluzioni per mitigare i rischi. Con SAP IBP, Ericsson sarà in grado di gestire i complessi requisiti di pianificazione, migliorando i tempi di risposta delle vendite, delle operation, delle risorse e della pianificazione delle scorte. Ciò consentirà a Ericsson di concentrarsi ulteriormente sull’innovazione e sul miglioramento dell’efficienza dei costi.

La capacità di prevedere e soddisfare la domanda in modo agile è un elemento fondamentale perché le aziende raggiungano i loro diversi obiettivi di business. La scelta di SAP IBP fa parte di una partnership di lunga data tra SAP ed Ericsson, in cui SAP ha sostenuto la visione di Ericsson di fornire connettività illimitata per il mondo.

Dichiarazioni

“Agilità, resilienza e fiducia sono fondamentali per i leader globali come Ericsson per raggiungere la resilienza della supply chain e soddisfare le esigenze dei clienti”, ha dichiarato Dominik Metzger, Responsabile dell’organizzazione SAP Digital Supply Chain. “Ericsson e SAP hanno avuto collaborato costantemente nel corso degli anni e la scelta di SAP IBP ci permette di supportare Ericsson nell’ulteriore digitalizzazione della sua supply chain per consolidare la sua posizione di azienda leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni”.