HR: IA e micro-apprendimento al centro

In questo scenario,, la piattaforma internazionale per la formazione aziendale, ha individuato sei tendenze che potrebbero plasmare il 2024, offrendo al contempo le best practice da adottare per il successo d’impresa. Supportata dai dati di una recente ricerca del Learning and Performance I nstitute (LPI), infatti, la riflessione mette in luce le sfide emerse da parte dei responsabili HR e L&D per elaborare soluzioni di apprendimento più efficaci per il 2024.