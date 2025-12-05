L’IT è un fattore chiave per raggiungere gli obiettivi ambientali

Kyndryl , fornitore di servizi tecnologici mission-critical per le imprese, in collaborazione con Microsoft , ha annunciato i risultati dello studio Global Sustainability Barometer Study , condotto da Ecosystm e giunto alla terza edizione La ricerca evidenzia che le organizzazioni che integrano la sostenibilità nella strategia aziendale, valorizzano il contributo dei collaboratori e adottano tecnologie avanzate come l’AI, riescono a generare valore tangibile e un impatto duraturo in un contesto in costante evoluzione. Indagato anche il ruolo dell’IT.

“Stiamo vedendo sempre più leader capaci di integrare politiche, persone e obiettivi, facendo leva sulle intuizioni offerte dalla tecnologia e dall’AI agentica per creare un impatto concreto andando oltre la semplice rendicontazione della sostenibilità”, ha affermato Faith Taylor, Vicepresidente senior, Global Citizenship and Sustainability, di Kyndryl. “Questo passaggio dalla conformità all’azione dimostra che, quando la sostenibilità è parte integrante del business, le organizzazioni di ogni settore e area geografica possono prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati, rafforzando la resilienza e stimolando l’innovazione”.

Le organizzazioni orientate all’integrazione guidano la trasformazione a livello globale

Il Global Sustainability Barometer 2025 segnala un cambiamento decisivo rispetto agli anni precedenti: le organizzazioni leader integrano la sostenibilità nei processi chiave per distinguersi dalla competition in ogni settore e area geografica. Queste aziende trasformano la sostenibilità in un motore di valore, rafforzando la resilienza, la competitività e la capacità di differenziarsi sul mercato. In particolare, il 78% delle organizzazioni orientate all’integrazione considera l’IT un elemento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sfruttando i dati, l’automazione e l’intelligenza artificiale per ottenere risultati misurabili. Inoltre, il 56% dei team IT oggi guida iniziative di sostenibilità oltre l’ambito tecnologico, in forte crescita rispetto al 38% del 2024.

“Il Global Sustainability Barometer 2025 rivela che oltre la metà delle organizzazioni leader utilizza oggi l’intelligenza artificiale predittiva non solo per monitorale e analizzale, ma per anticipare e affrontare le sfide della sostenibilità.Questo rende l’AI predittiva un elemento chiave delle strategie aziendali”, ha affermato Ricardo Davila, GM, Enterprise Partner Solutions, Microsoft. “Siamo orgogliosi di collaborare con l’intero ecosistema per aiutare ogni organizzazione a trasformare la sostenibilità in una capacità operativa basata sui dati

Risultati chiave a livello globale:

Driver strategico principale: il 62% delle organizzazioni che adotta un approccio integrato include la sostenibilità nelle strategie di innovazione, riduzione dei costi e resilienza – contro il 34% delle altre – trasformandola da semplice requisito di conformità a leva per la crescita a lungo termine e il vantaggio competitivo. Benefici finanziari: il 59% delle organizzazioni a livello globale segnala di aver ottenuto vantaggi finanziari dagli investimenti in sostenibilità, principalmente attraverso l’efficienza operativa, la fidelizzazione dei clienti e nuove opportunità di mercato.

Adozione dell’Agentic AI: il 30% delle organizzazioni sta sperimentando o implementando l’Agentic AI per obiettivi di sostenibilità. I primi utilizzatori riportano benefici concreti in termini di riduzione dei costi, innovazione e conformità.

Allineare policy, persone e visione: il 73% delle organizzazioni a livello globale segnala un forte allineamento tra i team IT e quelli dedicati alla sostenibilità. Questo approccio, che unisce obiettivi comuni, responsabilizzazione dei dipendenti e coinvolgendo degli stakeholder, consente di trasformare la sostenibilità da semplice adempimento normativo a un vero motore di valore aziendale e di impatto duraturo.Slancio regionale e settoriale: grazie a solidi quadri normativi l’Europa è in prima linea nel percorso di modernizzazione tecnologica e nell’ adozione dell’AI a supporto della sostenibilità. In tutte le regioni, i Paesi che accelerano maggiormente in questo ambito indicano come principali motivazioni un ritorno sull’investimento (ROI) più evidente o nuove opportunità di ricavo (67%). I settori più avanzati nell’adozione e sperimentazione dell’Agentic AI includono energia e utilities, banche e trasporti, con un approccio che va oltre l’ottimizzazione energetica e delle emissioni, abbracciando resilienza operativa, efficienza delle risorse e progettazione di prodotti sostenibili.