L’AI è il futuro, ma senza dati rimane solo una promessa

L’ultimo report Splunk The New Rules of Data Management: Creating Value in the AI Era analizza i cambiamenti dei trend sulla gestione dei dati ed esamina come le organizzazioni stanno strutturando – e dovrebbero potenzialmente ripensare – le loro strategie sui dati. La ricerca, condotta in collaborazione con Oxford Economics, rivela gli insight, le aspirazioni e le sfide di 1.475 professionisti globali della sicurezza, dell’observability e dell’IT.

Di seguito puoi trovare maggiori informazioni e i dati più significativi del report:

L’intelligenza artificiale è potente, ma senza dati di qualità è destinata a fallire: Secondo James Hodge, Chief Strategy Advisor di Splunk, fino all’80% dei progetti di intelligenza artificiale potrebbe fallire entro il 2025 se non supportato da una strategia solida e da una gestione efficace dei dati. Molte aziende adottano l’AI senza obiettivi chiari, trattandola come una moda anziché come uno strumento per risolvere problemi specifici.​

Secondo James Hodge, Chief Strategy Advisor di Splunk, fino all’80% dei progetti di intelligenza artificiale potrebbe fallire entro il 2025 se non supportato da una strategia solida e da una gestione efficace dei dati. Molte aziende adottano l’AI senza obiettivi chiari, trattandola come una moda anziché come uno strumento per risolvere problemi specifici.​ I dati sono la chiave: qualità, accessibilità e governance: Per ottenere risultati concreti, le aziende devono garantire che i propri dati siano puliti, centralizzati e facilmente accessibili. Una governance dei dati solida è fondamentale per costruire modelli di AI affidabili e conformi alle normative sulla privacy. Questo è particolarmente cruciale in settori come la finanza, dove l’analisi in tempo reale può migliorare la rilevazione delle frodi.​

Per ottenere risultati concreti, le aziende devono garantire che i propri dati siano puliti, centralizzati e facilmente accessibili. Una governance dei dati solida è fondamentale per costruire modelli di AI affidabili e conformi alle normative sulla privacy. Questo è particolarmente cruciale in settori come la finanza, dove l’analisi in tempo reale può migliorare la rilevazione delle frodi.​ L’AI deve potenziare, non sostituire, l’intelligenza umana: Splunk promuove un approccio “human-in-the-loop”, in cui l’AI amplifica le capacità umane anziché sostituirle. Questo modello garantisce che le decisioni critiche rimangano sotto il controllo umano, soprattutto in contesti complessi dove l’intuizione e l’esperienza sono insostituibili.​

Splunk promuove un approccio “human-in-the-loop”, in cui l’AI amplifica le capacità umane anziché sostituirle. Questo modello garantisce che le decisioni critiche rimangano sotto il controllo umano, soprattutto in contesti complessi dove l’intuizione e l’esperienza sono insostituibili.​ Un esempio concreto: l’iniziativa open-source Ersilia: Un esempio tangibile dell’applicazione efficace dell’AI è l’iniziativa open-source Ersilia, che utilizza modelli di IA per accelerare la scoperta di farmaci in aree con risorse limitate. Grazie alla collaborazione con Splunk, Ersilia ha ampliato il suo hub di modelli da 100 a 500, migliorando significativamente la capacità di ricerca e riducendo i costi.​

Un esempio tangibile dell’applicazione efficace dell’AI è l’iniziativa open-source Ersilia, che utilizza modelli di IA per accelerare la scoperta di farmaci in aree con risorse limitate. Grazie alla collaborazione con Splunk, Ersilia ha ampliato il suo hub di modelli da 100 a 500, migliorando significativamente la capacità di ricerca e riducendo i costi.​ Il futuro dell’AI: agentic AI e oltre: L’agentic AI, ovvero sistemi capaci di prendere decisioni autonome in tempo reale, rappresenta una frontiera promettente. Tuttavia, prima di adottare tali tecnologie avanzate, è essenziale affrontare le sfide attuali legate alla qualità dei dati, ai bias e alle prestazioni dei modelli. Costruire una base solida è il primo passo verso un’AI veramente autonoma e affidabile.

CLICCA QUI per scaricare il report completo.