L’AI generativa migliorerà le performance finanziarie delle banche nel 2025

IBM ha pubblicato le sue previsioni relative alla tecnologia e alla trasformazione del settore dei servizi finanziari per il prossimo anno nell’IBM Institute for Business Value 2025 Outlook for Banking and Financial Markets.

I punti chiave dello studio:

· L’adozione della gen AI è destinata a crescere. Nel 2024 solo l’8% delle banche ha realizzato in modo sistematico soluzioni di AI generativa e il 78% ha adottato un approccio tattico. Man mano che le banche passano dai progetti pilota alla messa in opera, sempre più ridefiniscono il loro approccio strategico all’espansione dei servizi, inclusa l’agentic AI.

· La convergenza della performance finanziaria delle banche, che ha caratterizzato ben oltre un decennio dopo la crisi finanziaria globale del 2008, sta cedendo il passo a risultati più contrastanti. Reinventare modelli di business e processi aziendali con la tecnologia separerà i vincitori dagli altri.

· Il 60% dei CEO bancari intervistati riconosce di dover accettare un certo livello di rischio per sfruttare i vantaggi dell’automazione e migliorare la competitività.1

· Mentre oltre il 16% dei clienti in tutto il mondo si sente a proprio agio nella relazione principale con una banca senza filiali e completamente digitale, la concorrenza si sta spostando dalle offerte digitali del mercato di massa a servizi di maggior valore, tra cui servizi finanziari e di consulenza integrati per investitori facoltosi e piccole e medie imprese (PMI).

“Stiamo assistendo a un cambiamento significativo nel modo in cui l’AI generativa viene implementata nel settore bancario, poiché le istituzioni stanno passando da un’ampia sperimentazione a un approccio strategico che dà priorità alle applicazioni mirate di questa potente tecnologia”, ha dichiarato Shanker Ramamurthy, Global Managing Director Banking & Financial Markets di IBM Consulting. “Mentre le banche e le altre istituzioni finanziarie di tutto il mondo si preparano a un anno cruciale di investimenti in trasformazione, tecnologia e talenti, prevediamo che i loro sforzi si concentreranno su iniziative che utilizzano l’intelligenza artificiale generativa per migliorare l’esperienza del cliente, aumentare l’efficienza operativa, ridurre i rischi e modernizzare l’infrastruttura IT”.

Il report condivide quanto ricavato dall’analisi del sentiment dei leader del settore, del comportamento dei clienti bancari, e dei dati economici provenienti principalmente da otto mercati (Stati Uniti, Canada, Unione Europea, Regno Unito, Giappone, Cina, India e America Latina).