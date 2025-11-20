L’AI nei servizi professionali secondo Compendium

L’intelligenza artificiale (AI) sta ridisegnando il panorama dei servizi professionali, dalla gestione HR alla contabilità, dal PayRoll alla consulenza fiscale e del lavoro. Il suo impatto è già evidente: processi più rapidi, dati integrati, previsioni più accurate. Ma il valore reale dell’AI non risiede solo nell’efficienza, bensì nella capacità di ripensare il rapporto tra tecnologia, persone e competenze.

Secondo le stime Anitec-Assinform, il mercato italiano dell’AI nei servizi professionali crescerà da 909 milioni di euro nel 2024 a oltre 1,8 miliardi entro il 2027.

Compendium, realtà milanese tra i principali attori di questa trasformazione, non osserva il cambiamento: lo costruisce. Con un modello unico nel panorama italiano, l’azienda unisce sviluppo software proprietario e servizi professionali in outsourcing nei settori HR, PayRoll, Contabilità e Consulenza del Lavoro e Fiscale, ponendosi come ponte tra tecnologia e valore umano.

Tuttavia, l’adozione dell’AI resta ancora limitata, soprattutto tra le PMI. La ragione non è solo economica, ma culturale: introdurre sistemi intelligenti richiede una revisione del modello organizzativo, del modo di analizzare i dati e del concetto stesso di fiducia nel rapporto con il cliente.

Un modello integrato: tecnologia, governance e capitale umano

Fin dal primo giorno Compendium ha avuto un obiettivo chiaro: offrire alle PMI strumenti e modelli operativi che prima erano appannaggio delle grandi imprese, integrando piattaforme tecnologiche evolute con competenze specialistiche.

Da questa visione sono nate la HR Compendium Platform e la Compendium BI Suite, due piattaforme proprietarie che rappresentano la sintesi tra automazione intelligente e consulenza professionale.

HR Compendium Platform digitalizza l’intero ciclo di vita del personale: onboarding, gestione anagrafica, pianificazione dei turni, rilevazione presenze, note spese e HR analytics. Gli algoritmi proprietari consentono di bilanciare i carichi di lavoro , automatizzare i turni , stimare la produttività e prevedere il costo del lavoro con modelli di forecast predittivo.

digitalizza l’intero ciclo di vita del personale: onboarding, gestione anagrafica, pianificazione dei turni, rilevazione presenze, note spese e HR analytics. Gli algoritmi proprietari consentono di , , e con modelli di forecast predittivo. Compendium BI Suite traduce i dati contabili, fiscali e HR in insight strategici, grazie a dashboard integrate che supportano decisioni manageriali e analisi P&L in tempo reale.

La componente AI è stata sviluppata internamente dal team Compendium e integrata nativamente nei processi aziendali, con un duplice obiettivo: potenziare il management e rendere scalabile il business dei clienti. L’AI diventa così strumento per aumentare la qualità del servizio, ridurre gli errori, anticipare scenari e supportare decisioni strategiche.

L’azienda adotta un approccio manageriale e strutturato, fondato su:

modelli di governo dei dati (data governance);

processi standardizzati e scalabili;

architetture tecnologiche sviluppate internamente con Moduli AI e Machine Learning

una visione consulenziale che preserva la centralità del capitale umano.

AI sostitutiva e AI complementare: due direzioni, un solo obiettivo

Nella visione di Compendium, l’AI opera su due livelli sinergici:

AI sostitutiva , per automatizzare task ripetitive e a basso valore: pianificazione turni, aggiornamento anagrafiche, comunicazioni obbligatorie, gestione assenze e workflow approvativi.

Gli algoritmi e le API REST proprietarie integrano la piattaforma HR con sistemi PayRoll e portali previdenziali, eliminando operazioni manuali e riducendo errori .

, per automatizzare task ripetitive e a basso valore: pianificazione turni, aggiornamento anagrafiche, comunicazioni obbligatorie, gestione assenze e workflow approvativi. Gli algoritmi e le API REST proprietarie integrano la piattaforma HR con sistemi PayRoll e portali previdenziali, . AI complementare, come supporto decisionale per manager, CFO e HR Director: moduli di forecast e analytics che prevedono costi del lavoro, produttività e performance, fornendo insight per piani finanziari, budgeting e retention dei talenti.

Il risultato è una trasformazione profonda del ruolo HR, che evolve da funzione operativa a centro di analisi e sviluppo strategico, fondato su dati, KPI e scenari predittivi.

Buy&Build: l’AI al centro della nuova governance professionale

Compendium ha già dimostrato la capacità di generare valore attraverso il progetto Buy&Build, un piano di crescita che prevede l’integrazione di studi contabili, fiscali, centri paghe e studi di consulenza del lavoro in un ecosistema operativo e tecnologico condiviso.

Una strategia che unisce:

digitalizzazione dei processi;

standardizzazione delle procedure;

valorizzazione delle competenze locali;

governance manageriale solida.

Claim del progetto: «Non acquistiamo solo aziende. Integriamo valore».

Il claim del progetto sintetizza una filosofia industriale fondata su continuità, rispetto e valorizzazione delle competenze.

L’AI, in questo contesto, non è solo strumento di efficienza, ma motore di integrazione culturale e operativa, che consente di mantenere l’identità dei singoli studi valorizzandone la produttività e la capacità di innovazione.

Compendium considera l’intelligenza artificiale uno strumento, non un giudice.

Ogni algoritmo è progettato per essere spiegabile, testato per evitare bias e supervisionato da professionisti. I processi rispettano il GDPR e i principi introdotti dalla Legge italiana 132/2025, garantendo trasparenza, tracciabilità e controllo umano nelle decisioni automatizzate. All’interno delle aziende clienti, Compendium promuove un percorso di change management e alfabetizzazione digitale, aiutando manager e HR specialist a integrare l’AI in modo consapevole, etico e responsabile.

Verso il futuro: collaborazione uomo-macchina

La roadmap di Compendium prevede lo sviluppo di modelli di machine learning avanzato per simulare scenari organizzativi e l’introduzione di assistenti virtuali generativi per rendere l’esperienza HR più immediata e predittiva. Ma il principio resta lo stesso: l’AI è il motore, l’uomo è il pilota. Compendium nasce “dai consulenti per i consulenti”: un modello di innovazione che unisce tecnologia proprietaria, servizi professionali e intelligenza artificiale per rivoluzionare il modo in cui commercialisti, consulenti del lavoro e specialisti HR operano e creano valore.

Un percorso che non sostituisce il lavoro umano, ma lo potenzia, trasformando la complessità in efficienza, i dati in decisioni e la tecnologia in fiducia. La vera innovazione non è sostituire l’intelligenza umana, ma potenziarla.

«Dare valore al mercato dei nostri clienti automatizzando, digitalizzando e integrando ogni processo, così che possano concentrarsi sul loro business. Perché se lo puoi misurare, lo puoi migliorare».

Dichiarazioni

“La tecnologia è importante, ma sono e saranno sempre le persone a trasformarla in valore. L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per i servizi professionali: non come sostituto dell’esperienza umana, ma come leva per potenziarla. Quando l’AI viene guidata da competenza, visione e responsabilità, diventa un motore di crescita, capace di liberare energie, valorizzare il talento e aprire nuove prospettive di sviluppo per imprese e professionisti”, afferma Francesco Mazzo, CEO di Compendium.