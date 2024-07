Settore pubblico: le esperienze digitali migliorano

Il settore pubblico, negli ultimi anni, si è notevolmente trasformato. Ci sono nuove generazioni di lavoratori e di utenti che necessitano di esperienze digitali più moderne ed evolute. Lo conferma Riverbed , azienda specializzata nella Unified Observability, nella Global Digital Employee Experience (DEX) Survey 2023 per il settore pubblico. L’indagine ha rilevato infatti che le pubbliche amministrazioni stanno vivendo una trasformazione volta a migliorare la Digital Experience di dipendenti e cittadini per aumentare la produttività del personale, attrarre e mantenere talenti e conseguire i risultati desiderati. Questa trasformazione è cruciale anche per affrontare le sfide del settore, tra cui l’accelerazione del lavoro ibrido e la carenza di competenze in un ambiente di lavoro in rapida evoluzione.

L’evoluzione al passo con i dipendenti di oggi

Ogni settore affronta una carenza di talenti, e il settore pubblico non fa eccezione. Con il passaggio generazionale, una nuova ondata di lavoratori nativi digitali, Millennial e Gen Z, subentra con aspettative elevate riguardo alla tecnologia e alla Digital Experience. Infatti, l’86% dei leader del settore pubblico intervistati ritiene che sarà necessario offrire esperienze digitali innovative con l’ingresso dei nuovi collaboratori.

Nuove aree di investimento includono piattaforme di Unified Observability, che possano offrire una valida DEX fornendo visibilità, AI e insight fruibili su tutte le infrastrutture; il 74% dei professionisti IT del settore pubblico ritiene che la Unified Observability, combinata con una maggiore automazione, possa contribuire a colmare il divario di competenze. Inoltre, si prevede che i nuovi investimenti sosterranno il modello di lavoro ibrido: il 49% dei dipendenti del settore pubblico lavora già in questa modalità e il 92% dei leader intervistati afferma che il lavoro ibrido migliora la capacità di attrarre talenti e rimanere competitivi. Di conseguenza, l’83% dei leader prevede di investire in tecnologia nei prossimi 12-18 mesi per supportare questa modalità di lavoro.

La survey ha mostrato come il 58% dei leader interpellati ritenga che non soddisfare le esigenze di DEX delle nuove generazioni possa creare un impatto negativo o un danno alla reputazione della propria organizzazione, mentre il 63% concorda sul fatto che i collaboratori potrebbero decidere di dimettersi se non godessero di esperienze digitali perfette.

Cambia il ruolo dei CIO nel Settore Pubblico

Poiché i CIO vengono consultati su decisioni strategiche che influenzano le assunzioni e la produttività, ci si aspetta che abbiano un ruolo più rilevante anche a livello di direzione. L’81% dei decisori intervistati riconosce l’importanza crescente dell’IT all’interno del comitato direttivo della propria organizzazione. Inoltre, l’89% è concorde nel ritenere l’IT sempre più coinvolto nel guidare l’innovazione rispetto a tre anni fa. L’IT e i leader sono chiamati a fare investimenti mirati e a implementare tecnologie che supportino gli obiettivi strategici, senza aggiungere ulteriore complessità.

Il settore pubblico mostra maggior interesse per AI e Cloud

Una ricerca sulla digitalizzazione nel settore pubblico condotta da Deloitte afferma che l’obiettivo ultimo delle pubbliche amministrazioni deve essere passare dal un ‘fare’ digitale all’’essere’ digitale, il che significa elevare l’esperienza umana. Il Design Human-centered e le tecnologie avanzate come AI, cyber e cloud vengono utilizzate per migliorare radicalmente l’erogazione di servizi trasformando i modelli operativi. McKinsey concorda, affermando che ‘digitalizzando i processi e apportando cambiamenti organizzativi, le PA possono migliorare i servizi, risparmiare denaro e migliorare la qualità della vita dei cittadini’ e il Global Government Forum identifica la trasformazione digitale come una delle quattro principali priorità per il 2024.

Tutto questo è in linea con quanto emerso dalla Survey di Riverbed – l’80% dei leader del settore pubblico sta pianificando una rapida adozione e implementazione di soluzioni per migliorare la Digital Experience. Inoltre, la Survey ha rilevato che il cloud (44%), l’AI (38%) e l’automazione (33%) diventeranno priorità critiche nei prossimi 18 mesi. La Unified Observability fonde in modo unico tutte queste tecnologie fornendo visibilità olistica su ambienti fisici e virtuali, oltre a funzionalità aggiuntive che migliorano la produttività attraverso l’AI e automazione. L’88% del campione concorda che la Unified Observability è importante (per il 45% è fondamentale) per fornire DEX, e l’87% afferma che ci deve essere un maggiore investimento in soluzioni di Unified Observability che forniscono insight azionabili per migliorare l’esperienza digitale dei collaboratori.

Dichiarazioni

“Nelle organizzazioni del settore pubblico, oggi la Digital Experience è più cruciale che mai“, ha dichiarato Jeff Waters, Senior Vice President, Federal Sales di Riverbed. “Tuttavia, con l’evoluzione delle dinamiche lavorative, la Global DEX Survey di Riverbed ha rilevato che per i leader del settore pubblico sta diventando sempre più difficile garantire una Digital Experience adeguata, con una maggioranza sostanziale che ha indicato almeno un ostacolo di rilievo alla realizzazione di una DEX ottimale. Fortunatamente, le aziende del settore pubblico stanno investendo in tecnologia, inclusi gli strumenti di observability, l’AI e l’automazione per vincere queste sfide. Con il portfolio di Unified Observability di Riverbed, le organizzazioni del settore pubblico possono ottenere insight utili e sfruttare l’automazione per prendere decisioni basate sui dati, raggiungere gli obiettivi e migliorare la Digital Experience per i cittadini e i dipendenti pubblici“.