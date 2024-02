Una DEX evoluta è l’obiettivo del 93% dei leader del manufacturing

Riverbed, specialista nella Unified Observability, ha presentato i risultati della Riverbed Global Digital Employee Experience (DEX) Survey 2023 per il settore manifatturiero. L’indagine ha rilevato che le organizzazioni riconoscono l’importanza di offrire una DEX senza interruzioni per attrarre e trattenere i nativi digitali Millennials e Gen Z, e stanno dotando i CIO di ulteriori risorse ora che hanno maggiore influenza verso i vertici aziendali. Di fronte alla carenza di competenze a livello globale per la gestione dei sistemi moderni e dei processi produttivi, e per mantenere gli standard di qualità, i CIO del comparto intendono migliorare la DEX all’interno delle aziende per restare competitivi.

Come emerge dallo studio, il 66% dei responsabili aziendali e IT del settore manifatturiero intervistati afferma che non riuscire a soddisfare le richieste di Digital Experience delle nuove generazioni potrebbe avere un effetto dirompente. Inoltre, il 72% ritiene che i dipendenti Millennials e Gen Z valuterebbero l’idea di lasciare un’azienda a fronte di una DEX inadeguata. Attrarre e trattenere i talenti per le aziende del manifatturiero è fondamentale poiché puntano su tecnologie cruciali per le smart factory, l’intelligenza artificiale (AI) e i processi virtuali, che saranno fattori di differenziazione fondamentali per ridurre al minimo le sfide della supply chain e resistere ai periodi di crisi economica.

L’indagine ha interpellato 1.800 IT decision maker (ITDM) e business decision maker (BDM) che rappresentano aziende con un fatturato annuo superiore a 250 milioni di dollari, in 10 Paesi e sette settori, tra cui 350 leader del settore manifatturiero, analizzando le aspettative generazionali, il tema dell’hybrid work, l’evoluzione del ruolo dell’IT, le sfide e le strategie per offrire una DEX ideale. L’indagine è stata condotta da Sapio Research nel maggio 2023.

I Millennials e la Gen Z hanno alte aspettative in termini di Digital Experience

Oggi i Millennials e la Gen Z rappresentano il 50% della forza lavoro, numero destinato a raggiungere il 70% entro il 2030. Man mano che le nuove generazioni assumono ruoli di rilievo in azienda, per il 92% dei leader intervistati aumenta la pressione sulle risorse IT per rispondere alle crescenti aspettative di Digital Experience con tecnologie più sofisticate. La quasi totalità dei responsabili IT e aziendali del campione (93%) afferma che gli investimenti in DEX sono tra le loro priorità per i prossimi 5 anni. Alla base della capacità di fornire una DEX perfetta c’è la Unified Observability, ritenuta importante dal 95% dei leader di settore (per il 52% è di importanza critica) per rimanere competitivi e assicurare una DEX evoluta.

“La globalizzazione ha portato una profonda trasformazione nel settore intensificando la concorrenza nei mercati nazionali e internazionali”, afferma Jim Gargan, CMO di Riverbed. “Il comparto manifatturiero oggi richiede livelli più elevati di tecnologia, innovazione, modelli e processi aziendali avanzati, che devono essere supportati da esperienze digitali senza interruzioni per tutti i dipendenti, compresi i nativi digitali. Dall’indagine è emerso che quasi tutte le aziende manifatturiere devono affrontare almeno uno dei principali ostacoli alla realizzazione della DEX, ma stanno investendo in tecnologia, tra cui observability e AI, per vincere queste sfide. Con la suite Alluvio Unified Observability, i nostri clienti del settore possono ottenere insight utili e sfruttare l’automazione per offrire una migliore Digital Experience, una maggiore efficienza, qualità e produttività”.

L’indagine ha anche rilevato che il 93% degli intervistati concorda nel ritenere che l’IT è più responsabile dell’innovazione aziendale oggi rispetto a tre anni fa. Durante la pandemia, il ricorso alla tecnologia per assicurare la visibilità delle supply chain è stato cruciale per la capacità dell’azienda di garantire la continuità. L’importanza di fornire soluzioni che promuovano l’attività aziendale comporta un maggiore riconoscimento per l’IT, con l’80% degli ITDM e BDM che riconoscono la crescente importanza dell’IT da parte della dirigenza.

Per fornire esperienze digitali senza interruzioni è fondamentale consentire ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. I decision maker IT e aziendali del settore riferiscono che il 44% dei dipendenti lavora in modalità ibrida e il 97% degli intervistati ritiene che l’offerta di lavoro ibrido migliori la capacità di reclutare talenti e di rimanere competitivi. Per garantire che la tecnologia soddisfi le esigenze aziendali, l’89% degli intervistati del settore dichiara di voler investire in tecnologia nei prossimi 12-18 mesi per supportare il lavoro ibrido.

Ostacoli alla soddisfazione delle aspettative digitali

Il 96% dei leader IT del settore ha indicato almeno un ostacolo di rilievo alla realizzazione di una DEX ottimale. Gli intervistati hanno individuato nella carenza di talenti/competenze IT (41%), nei vincoli di budget (36%), nella mancanza di servizi SaaS o cloud appropriati (33%), nella scarsità di strumenti di observability adeguati (30%) e nella quantità eccessiva di dati (28%) gli ostacoli che impediscono loro di offrire una DEX di qualità ai dipendenti. Inoltre, i responsabili IT del settore hanno difficoltà a trovare talenti (35%) e ritengono che i dipendenti non abbiano le competenze necessarie per svolgere le mansioni attuali (45%) e per soddisfare i requisiti futuri. Per far fronte al problema, l’87% degli intervistati ha stanziato un budget per riqualificare il personale IT. L’aggiornamento delle competenze contribuirà a risolvere i problemi legati alla lentezza dei sistemi e delle applicazioni e alla tecnologia obsoleta, che hanno un impatto diretto sulla crescita e sulle performance. Per monitorare proattivamente le performance non prevedibili di rete e applicazioni, il 94% degli intervistati afferma che sono necessari investimenti in soluzioni di Unified Observability che forniscano insight utili per migliorare la DEX. I leader del settore hanno inoltre indicato le tecnologie emergenti e consolidate che ritengono fondamentali per l’azienda nei prossimi 18 mesi:

Cloud (49%); AI (48%); Automazione (41%); Soluzioni di Digital Experience Management (DEM) (37%); tecnologie di Application and Network Acceleration (34%).

Il 51% dei leader del settore afferma che una DEX senza interruzioni è il fattore più importante per mantenere la propria forza lavoro impegnata, superando i tradizionali benefit, come happy hour (25%), caffè gratuito (13%) o prodotti aziendali in regalo (11%).