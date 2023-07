Riverbed Technology: Vector Capital completa l’acquisizione

Vector Capital (“Vector”), società leader di private equity specializzata in investimenti che supportano la trasformazione in aziende tecnologiche consolidate, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Riverbed Technology, fornitore di soluzioni IT che garantiscono esperienze digitali sicure e senza interruzioni e accelerano le prestazioni aziendali delle organizzazioni globali. In seguito al completamento della transazione, Dave Donatelli è stato nominato Chief Executive Officer, con effetto immediato. Dan Smoot, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO, continuerà a supportare l’azienda in via transitoria.

Donatelli è stato in precedenza Executive Vice President del Cloud Business Group di Oracle Corporation. Ancora prima Donatelli ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President dell’Enterprise Group di Hewlett-Packard, guidando la divisione da 30 miliardi di dollari e supervisionando le soluzioni di storage, server, networking e infrastrutture convergenti. Ha avviato il proprio sviluppo professionale in EMC Corporation, mantenendo diversi incarichi di leadership, da ultimo quello di Presidente della divisione Storage di EMC. Recentemente ha assunto il ruolo di lead independent director in MarkLogic, fornitore leader di soluzioni per la gestione e l’integrazione dei dati e società del portfolio di Vector Capital.

John Theler, che di recente è stato CFO in MarkLogic e in precedenza CFO in Riverbed, rientra in azienda sempre in qualità di Chief Financial Officer. Theler ha maturato oltre 25 anni di esperienza come professionista finanziario in aziende pubbliche e private di medie dimensioni operanti nel settore del software, dell’hardware, dei servizi SaaS e delle soluzioni tecnologiche. Prima di entrare in MarkLogic, Theler è stato CFO di Avetta, LLC. Ha iniziato la carriera in Ernst & Young, LLP.

“Riverbed è un’azienda straordinaria con solide basi che ne assicurano il successo. I prodotti leader di settore, Alluvio by Riverbed per la Unified Observability e Riverbed Acceleration, sono protagonisti del mercato con clienti di prim’ordine”, ha dichiarato Donatelli. “Potendo contare su fondi di capitale importanti, sono entusiasta di lavorare con il team di Riverbed e con Vector Capital per potenziare la nostra offerta attraverso l’innovazione e investimenti strategici per la crescita”.

“Dave è un manager di comprovata professionalità che trasferisce a Riverbed una profonda conoscenza ed esperienza nel guidare la crescita di aziende tecnologiche in espansione“, ha dichiarato Andy Fishman, Managing Director di Vector Capital. “È una persona che si impegna nel cambiamento, con un approccio orientato al cliente, ed è la figura ideale per guidare l’azienda nel processo di crescita e sviluppo. Siamo felici che John Theler, dirigente finanziario altamente qualificato e di provata esperienza, si unisca a noi come Chief Financial Officer e gli diamo il benvenuto nel team. Desideriamo inoltre ringraziare Dan Smoot per il lavoro svolto e per il sostegno fornito durante le fasi di transizione, e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri impegni”.

Stephen Goodman, Principal di Vector Capital, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita di Riverbed e riteniamo che l’azienda sia ben posizionata per favorire una maggiore penetrazione dei propri prodotti e servizi leader del settore. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Dave, John e tutto il team di Riverbed”.