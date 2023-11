Airbus sceglie SAP per i suoi processi di pianificazione industriale di nuova generazione

Airbus ha scelto SAP per dare forma alla prossima generazione di processi per la pianificazione industriale relativa alla sua attività di aeromobili commerciali. Utilizzando la soluzione SAP Integrated Business Planning for Supply Chain, Airbus intraprenderà un percorso che trasformerà la sua pianificazione dei programmi di aeromobili attuali e futuri.

SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) è una soluzione cloud che contribuirà a migliorare l’integrazione e la collaborazione tra i team di vendita, delivery e pianificazione industriale. Airbus sarà in grado di affrontare le complesse esigenze di pianificazione grazie a una pianificazione della produzione più rapida e reattiva e un utilizzo più efficiente delle risorse produttive. In definitiva, SAP IBP fornirà maggiore trasparenza e insight fruibili con ruoli incentrati sull’utente e sulla prioritizzazione di attività e azioni.

Supply chain robuste che aiutano a ridurre al minimo i rischi sono oggi una priorità assoluta per i leader di settore. La capacità di costruire flussi industriali resilienti che consentano alle aziende di prevedere con precisione la domanda e l’utilizzo delle risorse diventa un elemento sempre più prezioso.

“Una maggiore visibilità e pianificazione, elementi essenziali per le aziende per raggiungere la resilienza e la sostenibilità della supply chain, sono oggi tra le principali priorità per i leader di settore”, ha dichiarato Dominik Metzger, Head of SAP Digital Supply Chain, SAP SE. “Questa collaborazione strategica estesa ci permette di supportare Airbus nel suo percorso di trasformazione, fornendo una pianificazione centralizzata end-to-end della domanda e della fornitura unica nel suo genere, con la possibilità di eseguire una gestione avanzata delle risposte e delle forniture. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per supportare Airbus nello sviluppo e nel rafforzamento delle sue capacità digitali”.