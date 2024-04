Deutsche Telekom migra sul cloud di SAP

Continuano i processi di migrazione al cloud delle grandi aziende grazie alle competenze di realtà specializzate. Tra queste ultime c’è SAP che annuncia la scelta, da parte di Deutsche Telekom, importante società di telecomunicazioni integrate a livello globale, della soluzione RISE with SAP per accelerare il proprio percorso verso il cloud.

Le esigenze di Deutsche Telekom e l’offerta SAP

Deutsche Telekom è la prima azienda a implementare RISE with SAP grazie alla partnership recentemente ampliata da SAP con T-Systems come fornitore premium di RISE with SAP, segnando una tappa significativa nel rapporto tra SAP e Deutsche Telekom.

In qualità di principale fornitore di telecomunicazioni in Europa, con oltre 252 milioni di clienti di telefonia mobile, 25 milioni di linee di rete fissa e 22 milioni di linee a banda larga, Deutsche Telekom opera in più di 50 Paesi. In linea con la visione dell’azienda di essere il principale fornitore di telecomunicazioni digitali al mondo, l’azienda ha scelto RISE with SAP per trasformare una parte importante del suo panorama ERP con SAP S/4HANA Cloud. In qualità di fornitore premium di RISE with SAP, T-Systems migrerà, consoliderà e gestirà più di 300 sistemi nel cloud pubblico e privato utilizzando la T-Systems Future Cloud Infrastructure (FCI) e selezionati hyperscaler. L’obiettivo è quello di consentire ai clienti di soddisfare tutti i requisiti tedeschi ed europei in materia di protezione dei dati, nonché di beneficiare di una migrazione e un coordinamento personalizzato per ambienti complessi.

In qualità di fornitore premium di RISE with SAP, T-Systems offre “Thrive with T-Systems”, una raccolta di servizi di trasformazione end-to-end che comprende consulenza, migrazione, implementazione e gestione di RISE with SAP e supporto per RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition.

Dichiarazioni

Peter Leukert, Chief Information Officer di Deutsche Telekom, ha dichiarato: “SAP è un partner di fiducia e importante per Deutsche Telekom, sia per gestire in modo affidabile i processi aziendali principali sia per accelerare l’innovazione nel cloud. Grazie a RISE with SAP, possiamo guidare la trasformazione del business e portare la nostra partnership a nuovi livelli. Con SAP S/4HANA Cloud, Deutsche Telekom sarà in grado di incrementare l’efficienza in funzioni aziendali chiave come logistica, acquisti e finanza”.

“La decisione di Deutsche Telekom di scegliere RISE with SAP per la migrazione e la razionalizzazione di oltre 300 sistemi nel cloud segna un’importante svolta nella trasformazione del loro business e prosegue una lunga storia di innovazione congiunta delle nostre due aziende a favore dei clienti”, ha dichiarato Scott Russell, member of the executive board di SAP SE, customer success. “L’investimento di Deutsche Telekom fornirà nuove funzionalità, aumenterà l’efficienza e consentirà loro di accedere a informazioni chiave presenti in tutta l’azienda, in modo da potersi adattare alle mutevoli condizioni di mercato e cogliere nuove opportunità più rapidamente di quanto non potessero fare prima. Non vediamo l’ora di aiutare il nostro partner in questa nuova ed entusiasmante era della loro trasformazione cloud”.