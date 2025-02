Doper sceglie SAP per ottimizzare la produzione di processo e la tracciabilità per una migliore efficienza operativa

Doper ha scelto la tecnologia di SAP per ottimizzare la produzione di processo e la tracciabilità per una migliore efficienza operativa.

Doper è il panificio e pasticceria che si trova dietro i prodotti a marchio Pandop: pane, pan-merenda, specialità di pasticceria e prodotti da forno freschi e surgelati. Da oltre 50 anni, Doper produce e distribuisce questi prodotti in punti vendita diretti e indiretti, ristoranti e hotel del Trentino-Alto Adige. L’azienda ha sede a Molveno (TN) e oggi conta 34 dipendenti e un fatturato di 3,77 milioni di Euro (dato 2023).

Nel 2007, Doper ha introdotto una nuova linea di business, ampliando il proprio sito produttivo e rivedendo contestualmente la gestione delle attività di business. È iniziata così una fase di trasformazione che ha fatto emergere nuove necessità: adeguamento del sistema gestionale alle linee di produzione e ai processi di lavoro (amministrazione, acquisti, vendite, produzione e logistica); garanzia della tracciabilità dei lotti e monitoraggio delle fasi di lavoro per un controllo costante in tutte le fasi operative, dalla produzione alla distribuzione; infine, semplificazione e ottimizzazione dei processi per migliorare l’efficienza operativa.

Per far fronte a queste esigenze, la reputazione di SAP a livello internazionale, in particolare la sua affidabilità e solidità nel campo degli ERP, ha spinto Doper a scegliere la soluzione SAP Business One, e come partner SAP per l’implementazione del progetto Var One.

SAP Business One è l’ERP che aiuta le piccole e medie imprese a gestire il proprio business, dalla contabilità finanziaria, agli acquisti, allo stock, alle vendite e alle relazioni con i clienti, fino al reporting e all’analisi. Si tratta di una soluzione scalabile che si distingue per versatilità e capacità di integrarsi con soluzioni di terze parti, accompagnando l’azienda nel suo percorso di crescita.

“Con SAP Business One, Doper ha automatizzato la gestione dei processi e dei dati, sostenendo l’espansione delle linee di prodotto e dell’azienda, assicurando la tracciabilità dei lotti e migliorando efficienza e conformità” ha commentato Ivana Perli, Co-founder di Doper.

Alberto Frambrosi, Amministratore Delegato di Var One, ha commentato così la collaborazione: “La realtà aziendale di Doper rappresenta un esempio di trasformazione e crescita tipico delle PMI italiane, un modello di eccellenza e virtuosismo. Partendo da una struttura familiare a servizio del territorio, l’azienda è riuscita a evolversi, adattando la propria strategia commerciale per rispondere alle crescenti esigenze del mercato, senza mai perdere il legame con le proprie radici. A conferma di ciò, hanno realizzato un nuovo sito produttivo nel luogo in cui l’azienda è nata e, al contempo, hanno implementato un sistema ERP internazionale come SAP Business One per ottimizzare i processi interni e gestire in modo efficace la crescente mole di dati aziendali. Siamo orgogliosi di affiancarli in questo percorso di trasformazione.”