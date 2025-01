E.ON migra sul cloud di Oracle per gestire i processi HR

E.ON, una delle maggiori aziende energetiche europee, ha scelto Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) per gestire i propri processi HR globali e offrire un’esperienza più coinvolgente e personalizzata ai suoi oltre 75.000 dipendenti. Con Oracle Cloud HCM, E.ON sarà in grado di centralizzare e semplificare la gestione dei processi HR, approfondire la conoscenza dei propri dipendenti con informazioni di dettaglio e contemporaneamente migliorarne l’esperienza.

Oltre 47 milioni di clienti acquistano da E.ON elettricità, gas, prodotti digitali o soluzioni per la mobilità elettrica, l’efficienza energetica e la salvaguardia del clima. Per migliorare gli insight sui dipendenti – in costante crescita -, ma anche i processi decisionali e la gestione stessa, E.ON ha voluto portare i propri processi HR a un nuovo livello di efficienza e di avanguardia tecnologica con una piattaforma unificata, che connette i dati tra più linee di business, arrivando a selezionare Oracle Cloud HCM, dopo un’attenta valutazione.

I vantaggi di Oracle Cloud HCM per E.ON

Oracle Cloud HCM consentirà a E.ON di standardizzare le procedure HR a livello globale e di sfruttare le funzionalità di AI integrate per automatizzare i processi, ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative e al contempo migliorare la produttività dei dipendenti.

La situazione del mercato per i fornitori di energia, in Germania in particolare, è in fase di trasformazione. La digitalizzazione è una componente chiave della transizione energetica sostenibile.

Oracle Cloud HCM fa parte della suite delle Oracle Fusion Cloud Applications ed è una soluzione completa che collega tutti i processi legati alle risorse umane, dall’assunzione al pensionamento, in un’unica piattaforma sviluppata nativamente in cloud e dotata di funzionalità di AI incorporate che ottimizzano l’esperienza dei dipendenti. Collegando tutti i dati relativi alle persone, al lavoro e alle competenze in un’unica piattaforma, i team HR hanno accesso a un’unica fonte di verità (“single source of truth”) che supporta la definizione di strategie di sviluppo delle persone. Inoltre, l’intelligenza artificiale integrata funge da consulente per analizzare i dati sulla forza lavoro, generare contenuti e aumentare o automatizzare i processi per migliorare le attività aziendali.

Dichiarazioni

“In Oracle Cloud HCM abbiamo trovato un equilibrio tra un’architettura complessa e un’interfaccia utente semplice”, ha dichiarato la Dr. Verena Stengel, Direttrice del programma di trasformazione digitale delle risorse umane di E.ON. “Ci aspettiamo di ottenere non solo processi più efficienti, ma anche una migliore esperienza d’uso per i nostri candidati, dipendenti e manager”.

“E.ON sta intraprendendo un ambizioso progetto di trasformazione delle sue attività HR. Oracle Cloud HCM offre la flessibilità e la scalabilità di cui un’azienda come E.ON ha bisogno per rendere i propri processi HR a prova di futuro”, ha dichiarato Niels Ole Jensen, VP applications, Oracle Germania. “Oracle Cloud HCM aiuterà E.ON a gestire meglio la sua forza lavoro in crescita, a prendere decisioni più informate basate sui dati e a ottimizzare l’esperienza dei dipendenti, in tutta l’azienda”.