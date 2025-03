Grissin Bon accelera su crescita e innovazione con SAP

Gli importanti percorsi di crescita e trasformazione aziendale hanno bisogno del supporto di tecnologie affidabili e all’avanguardia come quelle offerte da SAP. E proprio a SAP si è rivolto Grissin Bon, impresa di famiglia giunta alla terza generazione, leader nazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno da oltre 50 anni, per il suo percorso evolutivo.

L’azienda nasce da un piccolo forno, la Grissineria Reggiana, aperto negli anni ’50, da cui nel 1969 si costituirà la società. È da qui che inizia il percorso trasformativo: la società trasforma la produzione artigianale in un processo industriale. Il successo è tale da portare alla creazione di un impianto più grande a Calerno di Sant’Ilario d’Enza (RE), tuttora sede del gruppo. Ancora oggi l’obiettivo di Grissin Bon è di migliorare gli impianti di produzione rendendoli sempre più innovativi, ottimizzando i processi aziendali per massimizzare le rese e ridurre gli sprechi.

Crescere nel business con GROW with SAP: le esigenze di Grissin Bon

A fronte di una costante crescita, il management di Grissin Bon ha evidenziato la necessità di riorganizzare i processi per ottenere una maggiore trasparenza e chiarezza sui numeri, analizzare in modo stabile l’andamento del business e in termini più ampi rivedere i ruoli delle funzioni aziendali e dove necessario modificarne le procedure.

Il sistema gestionale presente in Grissin Bon stava evidenziando alcuni limiti a livello di supporto allo sviluppo del business, dettati anche dall’elevata personalizzazione creata ad hoc sulla base di esigenze dell’organizzazione che hanno subito una rapida evoluzione e che oggi presentano funzionalità migliorabili.

Dopo una software selection, Grissin Bon ha scelto come nuovo ERP l’offerta GROW with SAP, che include SAP S/4HANA Cloud Public Edition, e come partner di progetto Derga Consulting.

Dichiarazioni

“La scelta della soluzione SAP fa parte di questo percorso di trasformazione. Sono convinta che introdurre un sistema completo come GROW with SAP, con moduli standardizzati, già testati in varie realtà aziendali con esigenze uguali alle nostre possa apportare molteplici benefici a un’impresa che vuole crescere ed essere sempre più competitiva anche a livello internazionale”, ha spiegato Rossella Lombardo, CFO di Grissin Bon. “Per la gestione di questo progetto, abbiamo scelto Derga perché ha dimostrato professionalità e fiducia per affrontare un passo di questa portata. Cambiare un gestionale significa toccare tutti i processi, significa cambiare lo strumento di lavoro delle funzioni di business. Rappresenta un passaggio importante per la nostra realtà che ovviamente intimidisce per la portata di trasformazione significativa che implica, perché impone anche un cambiamento culturale in tutte le aree dell’organizzazione, dall’amministrazione alla produzione”.

“GROW with SAP è un’offerta che accompagna le aziende italiane nel loro percorso di crescita, accelera l’innovazione, ottimizza i processi operativi dell’azienda e conferisce agilità all’organizzazione. Si tratta di un’offerta integrata e progettata per aiutare le imprese a raggiungere il loro pieno potenziale e rimanere competitive in un ambiente in continua evoluzione”, ha sottolineato Fabrizio Moneta, Direttore Mid-Market e Canale di SAP. “Inoltre, una delle caratteristiche principali della soluzione è la possibilità di fornire processi standard preconfigurati per ogni tipologia di settore, esattamente come è stata la richiesta espressa da Grissin Bon che il nostro partner Derga ha intercettato, ben adattando la soluzione alla realtà del cliente”.