SAP Business Data Cloud: più potenza per la Business AI

SAP e Databricks uniscono le forze a annunciano il lancio di SAP Business Data Cloud, una soluzione innovativa che unifica tutti i dati SAP e di terze parti presenti nell’organizzazione, fornendo la base dati sicura di cui le aziende hanno bisogno per prendere decisioni più incisive e promuovere un’AI affidabile. La soluzione armonizza i dati provenienti dalle applicazioni mission-critical delle organizzazioni con le funzionalità di data engineering e business analytics, aprendo la strada a innovazione e insight di livello superiore.

La partnership storica tra SAP e Databricks segna una nuova era nella gestione dei dati aziendali: due leader nei rispettivi settori si uniscono per ridefinire il modo in cui applicazioni e piattaforme dati lavorano insieme. La nuova soluzione incorpora in modo nativo la tecnologia Databricks per il data engineering, il machine learning e i carichi di lavoro dell’AI.

La nuova data product economy

SAP Business Data Cloud aiuta inoltre SAP a promuovere la crescita di un’economia basata sui data product. La soluzione offre data product di SAP completamente gestiti in tutti i processi aziendali, dai dati finanziari, di spesa e della supply chain in SAP S/4HANA e SAP Ariba, ai dati sull’apprendimento e sui talenti di SAP SuccessFactors. Questi data product mantengono il contesto aziendale e la semantica originali, fornendo accesso immediato a dati di alta qualità senza costosi processi di estrazione. Ad esempio, se un direttore finanziario desidera valutare l’impatto dell’aumento dell’inflazione sulla redditività, SAP Business Data Cloud integra dati esterni in tempo reale, come l’indice dei prezzi al consumo, con data product finanziari, quali i conti del registro di contabilità generale o i centri di costo, per creare un’istantanea finanziaria completa.

SAP Business Data Cloud offrirà anche nuove funzionalità chiamate insight app che utilizzano data product e modelli di AI connessi ai dati in tempo reale per fornire analisi e pianificazione avanzate in tutte le aree dell’impresa, tra cui enterprise analytics, finanza e risorse umane.

“SAP Business Data Cloud ci aiuterà a sbloccare il valore dei nostri dati e a promuovere l’innovazione in tutta l’azienda“, ha dichiarato Markus Hartmann, Corporate Vice President e Head of Business Technology and region Europe, APAC e IMEA di Henkel, multinazionale del settore chimico e dei beni di consumo. “I suoi data product ricchi di contesto semantico e la profonda integrazione con Databricks miglioreranno i nostri data product esistenti e ci consentiranno di modellare gli scenari e sfruttare gli insight dell’AI, costruendo un futuro sostenibile per i nostri ecosistemi di dati“.

Mantenere le promesse degli agenti AI con SAP Business Data Cloud

SAP Business Data Cloud migliorerà il modo in cui Joule, il copilota di AI generativa di SAP, accelera i flussi di lavoro interfunzionali e migliora il processo decisionale con gli agenti AI. Supportati dal set di dati di maggiore qualità del settore e dalla soluzione SAP Knowledge Graph, che fornisce un modello di dati di business di facile utilizzo, gli agenti Joule comprendono a fondo i processi end-to-end e possono collaborare tra le varie funzioni per risolvere complesse sfide aziendali, cosa che nessun’altra tecnologia di creazione di agenti AI può fare in modo predefinito.

SAP ha anche presentato una serie di agenti Joule pronti all’uso per la gestione finanziaria, l’assistenza, le vendite e altro per integrare la SAP Business Suite. In ambito finanziario, ad esempio, gli agenti lavoreranno insieme in una serie di attività per elaborare i sinistri più rapidamente e migliorare il flusso di cassa. Gli agenti di vendita Joule, nel frattempo, accelereranno i processi di business in più punti per risolvere le controversie ed elaborare più rapidamente le richieste dei clienti.

SAP ha annunciato anche una nuova potente funzionalità di creazione di agenti, che consente ai clienti di sviluppare e distribuire i propri agenti AI insieme alla libreria SAP di agenti Joule pronti all’uso. L’esperienza decennale di SAP nei processi aziendali è integrata in flussi di lavoro controllati in modo che gli utenti possano ancorare i propri agenti personalizzati ai dati e al contesto di business più rilevanti.

Dichiarazioni

“SAP Business Data Cloud sfrutta appieno il valore dei dati aziendali per la Business AI“, ha dichiarato Christian Klein, CEO di SAP. “Combina le competenze uniche di SAP nei processi mission-critical end-to-end e nei dati ricchi di contesto semantico con le funzionalità avanzate di data engineering di Databricks per creare una soluzione innovativa che aiuti le organizzazioni a fare di più con i loro dati“.

“Ogni azienda del pianeta vuole ottenere più valore dai propri dati e maggiori ritorni dai propri investimenti in AI”, ha dichiarato Ali Ghodsi, Co-fondatore e CEO di Databricks. “Unendo le forze con SAP, aiutiamo le organizzazioni a mettere insieme tutti i loro dati, indipendentemente dal formato o dal luogo dove si trovano, per governare, analizzare e creare applicazioni AI specifiche per dominio sulla piattaforma di data intelligence di Databricks“.