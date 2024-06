Haier investe nel digitale e sceglie Orange Business

La digitalizzazione non si arresta e le grandi aziende scelgono partner di fiducia per intraprendere un percorso di trasformazione digitale che consenta loro di crescere e rimanere competitive. Haier Europe, divisione di Haier Smart Home – azienda globale operante nel settore dei grandi elettrodomestici con marchi come Candy, Hoover e Haier – ad esempio, ha scelto i servizi Orange Business per innovare le proprie soluzioni sostenibili, ottimizzando il consumo di risorse e prolungando la vita dei prodotti.

Le nuove soluzioni IoT e Telco Cloud di Orange Business non solo garantiscono un’elevata affidabilità a livello di connettività, ma forniscono anche funzionalità avanzate per l’osservabilità e controllo digitale di ogni elemento connesso – dai componenti di rete a Smart Objects.

Le esigenze di Haier e la risposta di Orange Business

Nella sua costante evoluzione come impresa dinamica e data-driven, Haier Europe era alla ricerca di una piattaforma flessibile e versatile per sostenere la sua missione di diventare il punto di riferimento per i consumatori nelle soluzioni di smart home. La soluzione digitale, on-demand e modulare proposta da Orange Business ha contribuito in modo significativo alle pratiche di progettazione, produzione e consumo di Haier. Un esempio concreto di soluzioni innovative offerte da Haier e abilitate da Orange Business, è il nuovo modello di servizio “pay-per-wash” che Haier Europe sta attualmente sviluppando, e che gli utenti potranno gestire direttamente da app.

Orgogliosa della continua innovazione dei propri prodotti, Haier ha intrapreso la ricerca di una piattaforma cloud-first in grado di allineare la tecnologia agli obiettivi aziendali per consolidare e aumentare il proprio vantaggio competitivo grazie al digitale. Inoltre, Haier ha manifestato l’esigenza di una rete ad elementi di servizio componibili e flessibile, in grado di offrire un servizio finale end-to-end completo, caratterizzato da una apertura all’integrazione di svariati elementi tecnologici mantenendo nel contempo avanzate misure di sicurezza.

Orange Business ha risposto a queste necessità combinando la propria connettività cloud globale con le sue capacità integrate di cybersecurity, supportando Haier in ogni fase del processo di trasformazione digitale. La piattaforma Orange Business presenta un approccio di Network-as-a-Service sul quale va ad integrarsi – via APIs predefinte – un vasto ecosistema di soluzioni, consentendo ad Haier di adottare svariate tecnologie in base alle proprie esigenze specifiche, il tutto garantendo SLA incentrati sulle prestazioni.

Un modo per semplificare la complessità

Con Evolution Platform, Orange Business ha delineato un programma di trasformazione basato sull’orchestrazione di tre elementi chiave: cloud, connettività e cybersecurity. L’implementazione iniziale di Haier include l’adozione di Flexible SD-WAN, con il supporto dei consulenti di Orange Business nella scelta delle opzioni più adatte all’azienda in termini del design dei servizi di underlay e overlay.

La sicurezza presenta una suite di elementi ideati per proteggere 5.000 utenti, supportata dalle competenze di gestione di Orange Cyberdefense. Orange offre così a Haier un accesso sicuro alle applicazioni ospitate sui cloud di molteplici service providers tramite SD-WAN. La componente gestionale è fornita attraverso un portale dedicato ai clienti e una soluzione di monitoraggio delle prestazioni di rete per garantire controllo e visibilità.

Dichiarazioni

“Per una trasformazione che rispecchiasse la nostra ambizione di flessibilità e crescita, avevamo bisogno di una piattaforma che ottimizzasse le operazioni e l’efficienza, in linea con una strategia cloud-first. Orange Business ci ha fornito una risposta agile e personalizzabile, semplificando la connettività al cloud e aggiungendo un livello di automazione che offre al contempo la flessibilità necessaria al nostro modello di business dinamico e una archiettura evolutiva in linea con le nostre ambizioni”, ha spiegato Simone Pezzoli, Group Chief Digital Technology Officer di Haier Europe.

“Haier potrà trarre vantaggio, dalla nostra esperienza in materia di cloud, connettività e sicurezza attraverso Evolution Platform. Questa piattaforma altamente ottimizzata è progettata per offrire una visibilità elevata sui processi IT e migliorare le prestazioni aziendali grazie a una rapida e facile adozione del cloud come acceleratore della trasformazione digitale“, ha dichiarato Francesca Puggioni, Managing Director, South Europe, Orange Business. “Siamo entusiasti dell’opportunità di offrire questa soluzione a un’azienda leader come Haier Europe e di poterla affiancare in questo entusiasmante momento di grande innovazione nel verticale delle soluzioni smart-home”.