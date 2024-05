La scuola S. Maria delle Grazie protegge l’Infrastruttura IT con Sangfor

La scuola si è evoluta e la didattica si sta spostando sempre più sui pc. Garantire agli studenti un accesso sicuro all’infrastruttura IT deve essere una priorità.

Sangfor Technologies Italia – leader globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale – e il partner Wintech, hanno completato nel mese di aprile un progetto di cybersecurity per la scuola primaria S. Maria delle Grazie, sita a Preganziol, nel trevisano.

L’esigenza della scuola S. Maria delle Grazie era proteggere tutti i personal computer dell’aula di informatica utilizzati dagli studenti, nonché le postazioni degli insegnanti, della segreteria e del dirigente scolastico. Dopo un’analisi accurata, Sangfor e Wintech hanno scelto la soluzione Sangfor Endpoint Secure per realizzare una infrastruttura scolastica digitale moderna e sicura.

L’EDR di Sangfor è stato installato su 30 personal computer performanti, recuperati e donati da Wintech, per fornire ai 102 studenti e ai 10 componenti del personale scolastico un sistema sicuro e protetto da virus e malware. I tempi di realizzazione sono stati molto brevi, nell’ordine di qualche settimana.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro realizzato da Sangfor Technologies e Wintech. Disporre di PC performanti e di un sistema esente da rischi è per noi un miglioramento sostanziale della nostra offerta didattica: permette di utilizzare software di nuova generazione, far lavorare i nostri alunni e alunne in tutta sicurezza e di essere al passo con i tempi, ha affermato il Dirigente Scolastico della scuola S. Maria delle Graziem, Francis Contessotto.

Sangfor Endpoint Secure per rispondere appieno alle esigenze dalla scuola S. Maria delle Grazie

Sangfor Technologies ha scelto il suo concept innovativo Sangfor Endpoint Secure che permette di bloccare il ransomware in 3 secondi. La soluzione, infatti, utilizza un approccio diverso per difendere i sistemi dalle minacce malware e APT rispetto alle soluzioni antivirus di nuova generazione (NGAV) o di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR).

Sangfor Endpoint Secure fornisce una risposta olistica alle infezioni da malware e alle violazioni APT nell’intera rete aziendale, con facilità di gestione, funzionamento e manutenzione. La soluzione è scalabile per soddisfare le esigenze di qualsiasi organizzazione che necessiti di una gestione on-premise, di una gestione in cloud o di una soluzione ibrida per quanto riguarda la sicurezza, la protezione, il rilevamento e la risposta degli endpoint.

Dichiarazioni

“Come esperto di sicurezza ma anche in veste di genitore, sono contento che ci siano istituti scolastici attenti alle minacce informatiche. Fare didattica digitale è necessario nella scuola moderna, ma è necessario svolgerla in completa sicurezza per salvaguardare gli studenti e il personale”, ha affermato Roberto Pezzile, responsabile dei servizi Cloud & Security di Wintech.

“Sangfor pone al centro della propria strategia l’attenzione e l’ascolto nei confronti delle proposte dei partner, l’opportunità di lavoro fianco a fianco con loro per rispondere al meglio alle esigenze del mercato; un modello operativo che ci vuole contraddistinguere”, ha aggiunto Menuel Minzoni, Regional Sales Sangfor Technologies Italia.

“La sicurezza informatica non è importante solo per le aziende, ma per molti altri settori della società, tra cui le scuole. Gli attacchi ransomware sono ancora in aumento a livello globale e tutti sono a rischio. Siamo quindi molto contenti di aver realizzato questo progetto che, oltre a rendere sicure le postazioni didattiche e lavorative dedda scuola S. Maria delle Grazie, permette ai giovani studenti di capire l’importanza della salvaguardia nelle attività digitali”, ha concluso Francesco Addesi, Country Manager Sangfor Technologies Italia.