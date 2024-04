Natuzzi è più digitale e sostenibile con il cloud di SAP

Da diverso tempo ormai, le grandi aziende nazionali e internazionali stanno trasformando radicalmente la loro posizione digitale. Per migliorare e velocizzare i processi si sceglie il cloud, tecnologia che aiuta a dislocare i carichi di lavoro in più sedi e a tenere sotto controllo il fattore sostenibilità. Tra le realtà che stanno procedendo a passo spedito nel loro percorso di trasformazione digitale c’è Natuzzi, player mondiale produttore e distributore di arredamento di design e di lusso, che fa dell’innovazione uno dei pilastri portanti della sua crescita e del suo successo internazionale e, per soddisfare un mercato sempre più esigente e in continua evoluzione, l’azienda presta particolare attenzione alla sostenibilità.

La partnership con SAP per uno sviluppo di nuovi prodotti e ottimizzazione dei processi di Natuzzi

In questo contesto si inserisce la scelta di Natuzzi di adottare RISE with SAP, un’offerta completa e integrata per la trasformazione digitale dell’organizzazione, che sostiene il percorso di Natuzzi per diventare sempre più un’impresa intelligente e sostenibile nel cloud. L’offerta di SAP consente all’azienda una semplificazione delle operazioni in ambito IT, maggiore flessibilità, scalabilità, efficienza operativa e sostenibilità, migliorando allo stesso tempo sicurezza e compliance.

L’implementazione del progetto

Il partner Exprivia, che da oltre 10 anni collabora con Natuzzi nel portare a termine con soddisfazione importanti e innovative iniziative, ha affiancato l’azienda anche in questo processo di cambiamento.

Il progetto, durato complessivamente un anno, è iniziato con la migrazione dall’attuale sistema SAP verso l’ultima versione di SAP S/4HANA e con l’adozione di SAP Business Technology Transformation (BTP). La trasformazione ha coinvolto 1.500 utenti distribuiti in diverse sedi italiane ed estere di Natuzzi, con gli obiettivi di migliorare le performance sfruttando le potenzialità del database SAP HANA; ridurre il TCO attraverso la migrazione su una infrastruttura cloud; ottimizzare i processi di gestione del magazzino tramite la nuova soluzione EWM embedded in SAP S/4HANA; nonché introdurre la nuova interfaccia utente SAP Fiori in una logica di miglioramento, per semplificare l’operatività a sistema integrando reportistiche disponibili in tempo reale. Le fasi di testing e remediation del codice custom, effettuate utilizzando le best practice SAP, hanno contribuito a mitigare gli impatti di un “big bang” per tutto il gruppo.

I passi futuri del progetto prevedono, infine, un uso sempre più capillare della piattaforma SAP BTP sposando un approccio clean-core, cioè tenere la parte chiave dell’applicazione standard, così da facilitare l’integrazione di nuovi moduli.

Alcune dichiarazioni

“L’innovazione per Natuzzi riveste un ruolo determinante perché contribuisce sia allo sviluppo di nuovi prodotti che all’ottimizzazione dei processi. Attraverso l’adozione delle ultime tecnologie digitali, che vanno dall’augmented and mixed reality all’AI generativa arrivando fino al cloud, la nostra realtà è in grado di offrire esperienze uniche ai clienti e soddisfare le richieste di un mercato molto dinamico”, ha dichiarato Pierangelo Colacicco, Chief Information Technology and Digital Innovation Officer di Natuzzi. “Inoltre, gli investimenti in ricerca e sviluppo permettono alla nostra azienda di esplorare l’uso di materiali sostenibili, rispondendo così alla crescente domanda di prodotti eco-compatibili. Questo impegno verso l’innovazione non solo rafforza la posizione di Natuzzi come leader nel settore dell’arredamento di lusso, ma contribuisce anche a promuovere uno sviluppo sostenibile, evidenziando come l’innovazione possa essere un motore potente per la crescita del business nel rispetto dell’ambiente e delle comunità”.

“Il ruolo dell’innovazione a supporto della crescita è ciò in cui ci impegniamo costantemente e siamo lieti di affiancare Natuzzi in questo importante percorso di cambiamento”, ha dichiarato Fabrizio Moneta, Direttore Mid-Market e Canale di SAP Italia. “Offriamo un servizio di gestione del business intelligente, aggiornato e scalabile, grazie a cui Natuzzi ottimizzerà le proprie performance e consoliderà il suo posizionamento come leader di settore, non solo in termini di sviluppo del business, ma anche di sostenibilità”.