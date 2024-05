NEC si trasforma e migra a SAP S/4HANA Cloud

SAP ha annunciato che NEC Corporation ha scelto SAP S/4HANA Cloud attraverso la soluzione RISE with SAP, in esecuzione su Amazon Web Services (AWS).

Insieme al partner ABeam Consulting, che seguirà l’implementazione del progetto, la migrazione sfrutterà la tecnologia di AI generativa di NEC e Joule, il copilota di AI generativa di SAP in linguaggio naturale.

Le esigenze di NEC

La multinazionale giapponese specializzata nell’integrazione delle tecnologie IT e di rete, stava cercando di ottimizzare i costi e snellire i sistemi di dati per aumentare l’integrazione tra le sue linee di business. Nell’ambito del suo percorso di trasformazione digitale, NEC migrerà dal software on-premise SAP S/4HANA a SAP S/4HANA Cloud e adotterà un approccio “clean-core”, che enfatizza ed estende le offerte standard, riducendo al contempo i futuri costi operativi e di aggiornamento.

L’azienda attualmente gestisce un sistema su larga scala che comprende 1.200 componenti aggiuntivi e più di 200 interfacce esterne. Per migrare al cloud, NEC utilizzerà l’AI generativa per facilitare una trasformazione pulita, snellire i costi di migrazione e migliorare l’efficienza operativa. L’AI generativa di NEC e il copilota Joule di SAP, per l’elaborazione del linguaggio naturale, automatizzeranno i processi critici come l’analisi degli add-on, l’interpretazione dei report, la generazione di codice dalle specifiche e l’automazione dei test. Joule è l’assistente di AI generativa di SAP che comprende il ruolo unico svolto da ogni persona e funge da copilota di lavoro per tutte le applicazioni SAP, rendendo più semplice lo svolgimento delle attività. NEC sarà tra le prime aziende a sfruttare gli strumenti di AI di SAP per snellire le migrazioni.

I benefici della migrazione a SAP S/4HANA Cloud

Effettuando la migrazione a SAP S/4HANA Cloud, NEC stima che le proprie operazioni di sistema diventeranno più efficienti perché attingono dall’AI per supportare gli aggiornamenti, ridurre i futuri costi operativi, e rispondere rapidamente ai cambiamenti di mercato. Sfruttando tecnologie innovative tra cui l’AI, l’azienda mira a guidare digitalmente le trasformazioni della società e del settore. Questa migrazione al cloud è una parte fondamentale del piano di gestione 2025 a medio termine di NEC incentrato sulle trasformazioni digitali interne, dei clienti e della società.

Dichiarazioni

“NEC si considera il primo cliente delle proprie innovazioni, utilizzando tecnologie all’avanguardia all’interno della propria organizzazione e condividendo le conoscenze acquisite e il know-how con i clienti e la società”, ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato di NEC Takayuki Morita. “Questa implementazione fondamentale con SAP crea un nuovo modello di settore per altre aziende che desiderano migrare al cloud, sottolineando l’impegno di NEC a guidare con l’esempio l’adozione tecnologica e i contributi per la società”.

“La nostra visione condivisa con NEC di creare una società sostenibile attraverso la trasformazione digitale è alla base della nostra collaborazione a lungo termine”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP. “Questo progetto segna una pietra miliare nella nostra relazione e siamo entusiasti di supportare NEC nel suo continuo percorso di trasformazione”.