PittaRosso sceglie la strategia multicorriere di Sendcloud

Il commercio online diventa sempre più competitivo e differenziarsi dagli “avversari” diventa la regola. Un aspetto che più attira l’attenzione dei clienti e porta a scegliere un marchio rispetto ad un altro, è sicuramente la gestione delle spedizioni e dei resi.

Nell’era della trasformazione digitale che sta plasmando il futuro delle vendite, PittaRosso si distingue come una forza innovativa, ridefinendo la customer experience online nel settore delle calzature. Il noto rivenditore italiano ha stretto una collaborazione con Sendcloud, la piattaforma completa per le spedizioni e-commerce, per rivoluzionare il proprio e-commerce, imponendo un nuovo standard per le consegne dei prodotti online.

PittaRosso rivoluziona l’ecommerce con Sendcloud

PittaRosso ha lanciato il suo e-commerce nel 2017. Con l’esplosione degli acquisti online nel 2020 e il successivo rinnovamento della piattaforma online, l’e-commerce è diventato un asset strategico essenziale per l’azienda.

“La transizione verso il commercio digitale va ben al di là della mera vendita online, implicando la necessità di plasmare esperienze fluide che integrino la nostra lunga tradizione nel mondo del retail con le innovazioni del commercio online”, afferma Pietro Rossato, Digital Manager di PittaRosso.

Molto più che calzature: un’esperienza a tutto tondo

Dinanzi alle complessità logistiche derivanti dalla gestione di centinaia di migliaia di ordini annuali, PittaRosso ha cercato una soluzione che potesse migliorare in maniera esponenziale il suo processo di spedizione e di reso.

“Il nostro obiettivo non è semplicemente consegnare in tempi rapidi, ma migliorare la flessibilità e la velocità di tutto il nostro processo operativo”, spiega Riccardo Voltazza, vice responsabile del magazzino presso PittaRosso.

L’obiettivo centrale di PittaRosso è trascendere la natura transazionale dello shopping per offrire ai clienti un’esperienza completa che rispecchi la dedizione del brand nei confronti della qualità e del servizio.

“Crediamo che ogni singolo acquisto parta da una base di fiducia e impegno. Sendcloud ci ha permesso di rispettare questa nostra promessa, potenziando ogni passaggio della customer journey”, afferma Pietro Rossato.

Francesca Grilli, Customer Success Manager presso Sendcloud, spiega:

“I consumatori di oggi vogliono decidere in prima persona dove, quando e come ricevere un ordine. Con la soluzione multicorriere di Sendcloud, PittaRosso ha rivoluzionato la sua esperienza di checkout, offrendo ai clienti una gamma completa di metodi di spedizione e la possibilità di monitorare ogni singolo passaggio fino alla consegna”.

Ripensare i resi: una mossa strategica per fidelizzare i clienti

L’approccio di PittaRosso alla gestione dei resi, che punta a trasformare le problematiche dei clienti in occasioni di fidelizzazione, è l’esempio perfetto della sua strategia innovativa. Grazie alla funzionalità completa di Sendcloud, il processo di reso è semplice e trasparente, rafforzando così la fiducia e la soddisfazione dei clienti.

Come ha sottolineato Pietro Rossato: “Sfruttare la tecnologia per semplificare i resi è stata una svolta per noi e ci ha permesso di allinearci alla nostra etica di retail orientato al cliente”.

Francesca Grilli ha aggiunto: “I resi sono una delle più grandi problematiche del settore moda. Automatizzando il processo di reso con un portale online, i rivenditori possono aumentare la soddisfazione dei clienti, ottenere maggiore controllo sui resi ed elaborarli molto più velocemente. Un portale automatizzato consente anche di capire le ragioni alla base delle restituzioni grazie agli insights ottenuti, che a loro volta saranno di grande aiuto per ridurre la quantità di resi nel futuro”.

Abbracciare il futuro: la vision di PittaRosso sull’omnicanalità

Guardando al futuro, lo sguardo di PittaRosso è fisso sull’obiettivo di raggiungere un’esperienza retail omnicanale che fonda il mondo online con quello offline per soddisfare appieno le esigenze cangianti dei suoi clienti. Questo obiettivo ambizioso conferma l’approccio di PittaRosso nel settore retail, basato sull’innovazione e sulla volontà di mettere sempre il cliente al centro di tutte le scelte.