Porsche Motorsport accede ai dati in tempo reale con NetApp

Il mondo delle corse è sempre più digitalizzato. I dati giocano un ruolo fondamentale nelle prestazioni di gara. NetApp, società di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato di aver ampliato il proprio rapporto con Porsche Motorsport diventando partner esclusivo per l’infrastruttura di dati intelligenti, accelerando l’accesso ai dati di Porsche Motorsport per favorire il processo decisionale in pista. Questa espansione crea anche un nuovo rapporto tra NetApp e il Team Porsche Penske Motorsport nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) e nel World Endurance Championship (WEC), oltre al continuo supporto al TAG Heuer Porsche Formula E Team.

I benefici della collaborazione per Porsche Motorsport

Grazie alla collaborazione con NetApp, il TAG Heuer Porsche Formula E Team ha ottenuto sei vittorie nella stagione di Formula E 2023-2024, mettendo il team in una posizione competitiva per la stagione. L’approccio di NetApp ai dati di gara, attraverso la sua infrastruttura di dati intelligenti, offre al team di Formula E l’accesso in tempo reale ai dati di cui Porsche ha bisogno per elaborare la strategia di gara, supportare il processo decisionale basato sui dati e migliorare i risultati. Ad esempio, le simulazioni basate sui dati aiutano il team a scegliere il momento migliore per attivare la modalità di attacco della Formula E, sbloccando 50 kilowatt aggiuntivi di potenza del motore, per un’esplosione di velocità extra al momento giusto. Con l’ampliamento della partnership, il Team Porsche Penske Motorsport sfrutterà la tecnologia NetApp in Nord America per condividere e analizzare i dati necessari a prendere decisioni complesse simili nell’IWSC e nel WEC.

Grazie a questa partnership, Porsche Motorsport può accedere ai propri dati in tempo reale, supportando le prestazioni di piloti e team grazie alle capacità leader di mercato di NetApp, tra cui:

Cloud Volumes ONTAP : Questa soluzione crea un’esperienza unica per Porsche Motorsport nel suo ambiente di cloud ibrido, consentendo a tutti i dati del team di essere consolidati nel cloud, ma accessibili ovunque sia necessario.

: Questa soluzione crea un’esperienza unica per Porsche Motorsport nel suo ambiente di cloud ibrido, consentendo a tutti i dati del team di essere consolidati nel cloud, ma accessibili ovunque sia necessario. BlueXP : Porsche Motorsport utilizza questo software per creare un unico pannello di controllo per la gestione dei dati nel suo ambiente di cloud ibrido, compresa la capacità di creare copie locali dei set di dati per condurre analisi a bassa latenza per prendere decisioni in tempo reale a bordo pista.

: Porsche Motorsport utilizza questo software per creare un unico pannello di controllo per la gestione dei dati nel suo ambiente di cloud ibrido, compresa la capacità di creare copie locali dei set di dati per condurre analisi a bassa latenza per prendere decisioni in tempo reale a bordo pista. Backup e ripristino BlueXP: L’utilizzo di questa funzionalità permette di risparmiare tempo e denaro e aiuta Porsche Motorsport a garantire un’elevata disponibilità e resilienza informatica.

Dichiarazioni

“Le corse sono il test definitivo per la tecnologia, perché la velocità è letteralmente il nome del gioco. Solo un’infrastruttura dati intelligente è in grado di fornire dati abbastanza velocemente da aiutare i team degli sport motoristici a conquistare la vittoria“, ha dichiarato Gabie Boko, Chief Marketing Officer di NetApp. “Gli sport motoristici generano enormi quantità di dati durante e persino prima di una gara, che li aiutano a sviluppare la strategia di gara e a reagire ai cambiamenti delle condizioni. I team di Porsche Motorsport hanno bisogno di un accesso affidabile e istantaneo ai loro dati per rimanere competitivi. In qualità di leader nello storage unificato dei dati, NetApp è in una posizione unica per aiutare Porsche Motorsport a condividere e analizzare i propri dati in un ambiente IT complesso e ad alte prestazioni, ovunque e in qualsiasi momento, dal garage alla pista“.

“Gli sport motoristici si basano sulla tecnologia più che su qualsiasi altra cosa. Un pilota esperto è tanto bravo quanto lo sono il veicolo e la strategia di gara“, ha dichiarato Carlo Wiggers, Director Team Management, Business Relations, and Esports di Porsche Motorsport. “NetApp ci aiuta a dare lustro all’infrastruttura di dati intelligente che sposta i nostri dati nel luogo esatto in cui sono più utili. I nostri team viaggiano in tutto il mondo per gli eventi di gara, ma hanno comunque bisogno di una connessione ai dati generati dalla nostra base in Germania. NetApp ha dimostrato più volte di essere in grado di fornire questi dati in modo affidabile e veloce, dandoci la certezza di espandere la nostra partnership per includere gli eventi IWSC e WEC in Nord America“.