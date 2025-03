Primark migra sul cloud con Broadcom

Con una concorrenza sempre più forte fra retailer, che si tratti di negozi fisici o online, è diventato fondamentale disporre di un’infrastruttura IT adattabile: i POS (Point of Sale) devono funzionare senza problemi e gli aggiornamenti in tempo reale delle scorte sono fondamentali per ottimizzare la gestione dell’inventario. Con 430 negozi in 18 Paesi, 75.000 dipendenti e un fatturato di 10 miliardi di euro, Primark è consapevole del valore che velocità, agilità e scalabilità apportano. L’azienda si affida a report aziendali quotidiani per prendere decisioni e agire di conseguenza.

“L’innovazione riguarda il modo in cui gestiamo la nostra attività”, ha dichiarato Stephen Byrne, Head of Global Infrastructure di Primark. “E, come azienda che innova, cerchiamo opportunità che riguardino l’automazione, il valore e la velocità. Tutto questo non può avvenire senza che i servizi IT sottostanti siano in grado di supportare un tale approccio”.

Data Center su misura per Primark

Primark sta crescendo significativamente e prevede di avere 530 negozi entro il 2026. Parallelamente, però, l’azienda sta lavorando per ridurre i suoi data center fisici. Primark aveva quindi bisogno di una nuova infrastruttura altamente agile e di un approccio cloud-first, ovvero di una strategia cloud che permettesse di mantenere le applicazioni critiche su un cloud privato, consentendo al tempo stesso di spostarle in modo fluido verso o dal cloud pubblico quando necessario.

Per farlo, Primark ha scelto la VMware Cloud Foundation (VCF), implementata dal partner Triangle Technology Services.

“Abbiamo trasformato l’infrastruttura di Primark da ambienti legacy a uno stack software-defined VMware a tutti gli effetti”, afferma Donal Byrne, CTO di Triangle Technology Services. “Primark dispone ora di un’infrastruttura IT all’altezza della velocità dell’azienda”.

Triangle ha sfruttato la VMware Cloud Foundation (e Advanced Services for VCF) per progettare e implementare la migrazione da quattro a due data center e crearne un terzo su Azure VMware Solution, che fornisce un ambiente VCF nel cloud Azure.

Le applicazioni mission-critical ora possono quindi essere trasferite avanti e indietro senza soluzione di continuità tra i due nuovi data center di private cloud e l’ambiente di cloud pubblico Azure VMware Solution. Primark ha già trasferito alcune applicazioni nell’ambiente Azure VMware Solution e le macchine virtuali possono essere aggiunte rapidamente man mano che l’utilizzo aumenta. Ci sono oltre 50 macchine virtuali nel cloud pubblico e il numero è in crescita. Primark può contare su un reporting automatico della capacità e non ha registrato interruzioni negli ultimi sei mesi.

Inoltre, Primark ha migrato con successo i carichi di lavoro su Azure VMware Solution. La migrazione mantiene il profilo di sicurezza standard per tutti i carichi di lavoro, rispondendo a uno dei requisiti essenziali per la gestione del rischio e dei punti di controllo del rivenditore.

“Un ambiente sicuro ed economicamente vantaggioso soddisfa le nostre esigenze in termini di gestione e di valore”, afferma Donal Byrne.

VMware Cloud Foundation Automation offre una reportistica sulla capacità, consentendo a Primark di fare proiezioni sui carichi di lavoro futuri utilizzando analisi predittive in tempo reale su tutti i data center, compresi gli endpoint cloud. Inoltre, il progetto è stato trasferito alle managed service practices di Primark e Triangle gestisce l’intera infrastruttura in base a rigorosi SLA di disponibilità e stabilità.

Scalabilità per evitare l’esaurimento delle scorte

Triangle ha trasformato l’intera attività di Primark, cambiando anche il tipo di licenza da perpetua a abbonamento. La portabilità degli abbonamenti VCF da e verso Azure VMware Solution è ora offerta da Broadcom e Microsoft, fornendo a Primark l’agilità di distribuire on-premise o nel cloud a seconda delle preferenze.

VMware Cloud Foundation fornisce la base per la standardizzazione e il self-service, la stabilità dell’infrastruttura e prestazioni e capacità superiori con scalabilità integrata nel cloud.

“La nostra affidabilità è migliorata drasticamente da quando abbiamo modernizzato i data center”, afferma Cian O’Leary, Data Center Operations lead di Primark. “Con l’apertura massiccia di nuovi negozi da parte di Primark, abbiamo avuto bisogno di sfruttare la nostra piattaforma software-defined data center (SDDC) per scalare rapidamente quando necessario. Sebbene la pianificazione dei negozi possa richiedere fino a tre anni, dal punto di vista dell’infrastruttura siamo pronti a partire con un semplice clic”.

L’azienda ha aumentato la propria presenza nei negozi al dettaglio del 5%, con 22 nuovi punti vendita nel 2024. È stato registrato un miglioramento del 100% in termini di stabilità e performance dei ticket durante i periodi di picco e zero interruzioni e incidenti dei negozi rispetto agli incidenti critici settimanali registrati in precedenza.

“L’impatto che abbiamo riscontrato è incredibilmente positivo”, afferma Donal Byrne. “L’azienda non può crescere senza essere in grado di fornire questi servizi, e lo stiamo facendo alla perfezione”.