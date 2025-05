swb AG opta per il Customer Communication Management di Doxee

Il settore delle utilities sta attraversando un momento trasformativo senza precedenti. Tra le realtà che accompagnano le aziende in questo percorso così importante c’è Doxee, multinazionale high-tech leader nell’offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, che comunica l’accordo con swb AG, uno dei principali fornitori di servizi energetici e di telecomunicazioni in Germania.

Questa collaborazione strategica mira a rivoluzionare la gestione documentale e la comunicazione con i clienti di swb AG attraverso l’adozione delle avanzate soluzioni di Customer Communications Management (CCM) di Doxee in modalità SaaS.

La partnership tra Doxee e swb AG

Con sede a Brema, l’azienda è nota per gli investimenti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle telecomunicazioni e dei servizi di smaltimento dei rifiuti, fornendo servizi essenziali a cittadini e imprese. L’implementazione viene effettuata come soluzione SaaS, nell’ambito della strategia di digitalizzazione e dell’integrazione con le soluzioni SAP CX, come Sales and Service Cloud (SSC) e Customer Data Platform (CDP).

La piattaforma cloud-native di Doxee automatizza la creazione e distribuzione delle comunicazioni, riducendo i tempi di gestione e migliorando la qualità del servizio offerto ai clienti. Le soluzioni Doxee CCM supportano la generazione di documenti interattivi, assicurando maggiore trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni aziendali.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella strategia di digitalizzazione di swb AG, focalizzata sul miglioramento dell’esperienza cliente attraverso l’innovazione tecnologica.

L’ottimizzazione della gestione documentale e l’adozione di una comunicazione omnicanale permetteranno a swb AG di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei clienti, rafforzando la loro soddisfazione e fidelizzazione.

Dichiarazioni

Michael Biechele, Chief Revenue Officer di Doxee, ha così commentato: “La collaborazione con swb AG testimonia il nostro ruolo di partner strategico per la trasformazione digitale nel settore delle utilities, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. In un’epoca in cui la digitalizzazione è un elemento chiave per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, siamo fieri di supportare swb AG nell’offrire un’esperienza utente sempre più intuitiva, interattiva e personalizzata. Da quasi vent’anni in Doxee ci occupiamo di valorizzare il patrimonio di dati delle aziende per ottimizzarne i processi di produzione e distribuzione documentale, per dematerializzare i processi legati alla fatturazione e alla conservazione documentale. Con la nostra tecnologia, swb AG potrà accelerare il proprio percorso di innovazione, mantenendo al contempo la massima attenzione verso le esigenze di cittadini e imprese”.