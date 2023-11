Vodafone Business si affida a Juniper per il suo nuovo servizio gestito SD-LAN

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure basate su AI, annuncia che le sue soluzioni di accesso wired e wireless sono state scelte da Vodafone Business per sviluppare il nuovo servizio gestito SD-LAN (Software Defined Local Area Networking).

Grazie all’utilizzo di Juniper come soluzione di networking di base per SD-LAN, i clienti Vodafone Business di tutto il mondo possono godere dei vantaggi unici di Juniper Mist, basato su Mist AI, e del cloud, che offre ai clienti insight in tempo reale sulle esperienze utente, oltre a operazioni automatizzate autogestite che semplificano il deployment e la gestione quotidiana. Il servizio SD-LAN, unito alla grande esperienza di Vodafone Business, rende disponibili servizi wired e wireless prevedibili, affidabili e misurabili che possono utilizzare operazioni automatizzate proattive per eliminare, sulla base dei risultati ottenuti da altri clienti Mist, il 90% dei ticket di assistenza gestiti manualmente.

Vodafone Business offre ai clienti servizi SD-LAN gestiti e cogestiti, con modelli di abbonamento flessibili e la possibilità di possedere propri apparati on premise. Il servizio è basato sull’ampia gamma di switch EX e Access Point wireless di Juniper, gestiti tramite servizi di access assurance wired e wireless cloud driven e sull’unico AI driven virtual network assistant (VNA) presente oggi sul mercato. Grazie ad avanzate funzionalità AIOps (AI for IT Operations), Vodafone Business può offrire una soluzione SD-LAN avanzata con provisioning zero touch per velocizzare l’onboarding, l’individuazione e risoluzione proattiva dei problemi ai fini della massima resilienza e livelli di servizio wired e wireless personalizzabili per garantire la qualità dell’esperienza utente.

Vodafone Business e Juniper condividono il focus sull’importanza di un networking più sostenibile per se stesse e per i rispettivi clienti, una filosofia che è alla base dei servizi SD-LAN. Con l’automazione AI driven per la verifica del deployment e il troubleshooting, i nuovi servizi gestiti possono ridurre in modo significativo il numero di interventi di assistenza esterna (in una case study, tali interventi sono ridotti dell’85%) con effetti positivi sulle emissioni di carbonio. Inoltre, l‘offerta cloud consuma meno energia e spazio delle soluzioni wired/wireless alternative, minimizzando il numero di appliance on site (ad esempio, controller LAN wireless). Il servizio SD-LAN supporta l’economia circolare grazie al Juniper Certified Pre-Owned Program (JCPO) e all’opzione Try & Buy.

In breve

L’offerta SD-LAN di Vodafone Business è costruita utilizzando i servizi di assurance wired e wireless cloud di Juniper basati su Mist AI. La soluzione offre un’esperienza utente wired e wireless sicura, agile, scalabile e sostenibile in tutte le sedi distribuite.

La serie di access point ad alte prestazioni e gli Ethernet Switch serie EX di Juniper permettono di creare una rete campus cloud ready snella ma potente. In un’ottica di scalabilità, Juniper Mist APs e gli switch serie EX costituiscono una soluzione completa che permette a Vodafone Business di far crescere la LAN di un cliente in modo semplice quando necessario.

Marvis, il virtual network assistant di Juniper basato sull’AI con interfaccia conversazionale, permette a Vodafone Business e ai suoi clienti di interagire in modo più efficace con la rete, velocizzando la risoluzione dei problemi e riducendo i costi. Le azioni predittive e proattive contribuiscono a prevenire i problemi prima ancora che si presentino.

I clienti dell’SD-LAN per prima cosa affrontano un audit rigoroso della loro rete esistente, che comprende un assessment degli obiettivi, la definizione dei risultati e le risorse necessarie. Una LAN campus su misura viene poi progettata e quindi implementata mediante una migrazione in più fasi per garantire la continuità del business.

“Con l’avvento del networking illimitato è fondamentale iperconnettere l’azienda con un gran numero di sedi produttive utilizzando le più recenti tecnologie che favoriscono la collaborazione e permettono alle persone di lavorare in modo sicuro e produttivo”, commenta Andy Kivell, Head of Connectivity Portfolio di Vodafone Business. “Il servizio gestito Vodafone Business SD-LAN basato su Juniper Mist permette di ottimizzare le operazioni, le prestazioni e l’esperienza utente mediante il controllo cloud centralizzato, insight approfondite e anonimizzate e analitiche AI. Ai nostri clienti assicuriamo una transizione sicura in ogni fase, dalla migrazione risk free al supporto a vita completo. Le opzioni di sostenibilità sono una componente chiave della nostra proposta e sono incorporate nell’intero ciclo di vita del prodotto al fine di supportare gli obiettivi di sostenibilità dei clienti”.

“La capacità di essere competitivi nel mondo digitale è di fondamentale importanza per le imprese di ogni settore e di ogni area geografica. Ma per molte possedere e gestire una piattaforma di rete intelligente costruita ad hoc è una soluzione proibitiva tanto per i costi quanto per la complessità”, aggiunge Sally Bament, VP, Field & Industry Marketing di Juniper Networks. “Un servizio gestito costruito sulla tecnologia Juniper e distribuito da Vodafone risolve il problema in maniera molto elegante. Questo approccio permette a molte più imprese di costruire il proprio business e farlo crescere su una rete sostenibile, basata sull’AI e che pone l’esperienza al primo posto, senza tutti gli oneri di gestione”.