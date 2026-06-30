Achilles Risk Screening identifica e mitiga i rischi nascosti su scala globale

Achilles, specialista globale nella gestione del rischio e delle performance della supply chain, presenta Achilles Risk Screening, una soluzione progettata per migliorare la visibilità sull’esposizione al rischio lungo la supply chain estesa e supportare decisioni più rapide ed efficaci nella gestione dei fornitori.

In un contesto caratterizzato da supply chain sempre più globali e interconnesse, le aziende devono affrontare rischi crescenti legati a instabilità geopolitica, pressioni finanziarie, minacce cyber, esposizione mediatica negativa, sanzioni e requisiti ESG e normativi. Questo scenario rende sempre più complesso monitorare in modo coerente l’intera base fornitori.

Molte organizzazioni concentrano le attività di due diligence su un numero limitato di fornitori strategici, mentre una parte significativa della supply chain resta poco monitorata. Anche i fornitori a basso profilo, se considerati nel loro insieme, possono generare impatti rilevanti in caso di interruzioni ricorrenti o diffuse.

Achilles Risk Screening risponde a questa esigenza offrendo uno strato di intelligence scalabile e non intrusivo su ampie popolazioni di fornitori. La soluzione combina dati verificati della rete Achilles, sviluppata in oltre 35 anni di attività con più di 900 organizzazioni acquirenti e oltre 300.000 fornitori a livello globale, con fonti terze autorevoli relative a rischio ESG, paese e geopolitico, cyber, finanziario, media e watchlist.

Il risultato è una visione continua dell’esposizione potenziale al rischio, che consente di identificare tempestivamente le criticità e indirizzare le risorse di assurance dove generano maggiore valore, riducendo interventi reattivi e inefficienze operative.

A differenza degli approcci basati su dati non strutturati o web scraping, la soluzione è progettata per integrarsi con i programmi di due diligence e audit esistenti di Achilles. Le organizzazioni possono così segmentare la propria base fornitori in base al livello di rischio e indirizzare quelli più critici verso valutazioni approfondite, programmi di miglioramento o audit indipendenti.

“Alle organizzazioni viene richiesto un controllo sempre più esteso e coerente della supply chain, ma la complessità del rischio fornitori cresce rapidamente,” ha dichiarato Mark Chamberlain, Chief Product Officer di Achilles. “Achilles Risk Screening offre una visione anticipata del rischio potenziale, permettendo di concentrare gli sforzi di assurance dove sono più rilevanti e ridurre l’impatto delle interruzioni.”

Achilles Risk Screening è disponibile come parte dell’approccio integrato di Achilles alla gestione del rischio della supply chain, supportando la transizione da un modello di monitoraggio reattivo a uno più scalabile e proattivo, basato su priorità di rischio e interventi mirati.